ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Избирательное право российских граждан следует приостановить до окончания преступной войны

Отстоять решение массово лишить людей избирательного права, которое действовало 30 лет, обосновывая это повышенной угрозой безопасности и военной агрессией, будет непросто.

Если с канцлером права и можно поспорить о том, могут ли (а если могут, то в какой степени) неграждане путем выборов влиять на жизнь страны, то с утверждением, что предоставленное конституцией право нельзя забрать без внесения в конституцию поправок, придется согласиться. Ту же позицию занял Президент Республики.

При этом понятно, что после 24 февраля 2022 года голосование граждан Российской Федерации на местных выборах Эстонской Республики стало как минимум проблематичным. Страна их гражданской принадлежности ведет агрессивную войну, самым грубым образом нарушающую устав ООН, аннексирует на основании результатов псевдореферендумов, организованных местными псевдоадминистрациями, территории чужой страны и присылает повестки на мобилизацию гражданам, на постоянной основе проживающим в нашей стране.

Эстония как правовое государство не допускает необоснованного лишения уже предоставленных прав. Хотя международное право не обязывает нас предоставлять гражданам третьих стран право голоса на местных выборах, европейское право дает его гражданам Европейского Союза и рекомендует давать гражданам третьих стран из числа постоянных жителей. Эстония предоставила это право (в соответствии с толкованием Государственного суда) Конституцией 1992 года, и действует оно с 1993 года.