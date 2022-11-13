ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Избирательное право российских граждан следует приостановить до окончания преступной войны

Во-первых, конечно, потому, что «организация демократических легитимных выборов может не представляться возможной», но еще и из-за того, что выборы нужно проводить, «когда положение в стране нормализуется и образуется определенная временная дистанция, чтобы осмыслить и оценить произошедшее». Таким образом, авторы Конституции предполагали, что военное положение не позволит гражданам принять на выборах разумное решение.
Аналогичным образом граждане страны, которая угрожает безопасности Эстонской Республики и ведет агрессивную войну, не должны участвовать в выборах в представительные органы Эстонской Республики во время агрессивной войны до тех пор, пока «положение в стране их гражданской принадлежности не нормализуется». Эстонская Республика не может гарантировать, что они не находятся под влиянием страны своей гражданской принадлежности, и необходима временная дистанция для осмысления и оценки происходящего.
Кто-то может возразить, что такое ограничение ущемляет принцип всеобщности избирательного права и единообразия выборов. Ущемляет, но ограничивать этот принцип и устанавливать в его отношении условия позволяет как эстонское, так и международное право. Соответствующий дополнительный протокол Европейской хартии местного самоуправления, то есть документа, самым непосредственным образом касающегося права участия в местных выборах, предусматривает условия участия и установления ограничений для функционирования демократии и по соображениям безопасности (пункт 5.3).
При этом государство должно гарантировать право голоса гражданам, но может устанавливать особые условия для неграждан. Во второй части статьи 156 Конституции Эстонии говорится, что на основании закона можно устанавливать условия для участия в местных выборах. В Конституции также перечисляются права, которые государство во время военного положения (то есть по соображениям безопасности) ограничивать не может. Избирательное право в их число не входит.
Принцип всеобщего избирательного права не исключает ограничений, но запрещает необоснованные ограничения. Запрет на дискриминацию был бы нарушен, если бы ограничение права голоса было распространено на русскоговорящих или глухих, то есть на основании неотъемлемой характеристики. Международное право и европейское право позволяют странам устанавливать «различия, исключения, ограничения или преференции в отношении граждан своей страны и неграждан».
В итоге приостановление избирательного права граждан Российской Федерации, пока страна их гражданской принадлежности совершает преступление агрессии и управляется террористическим режимом, соответствует Конституции и международному праву, а также отвечает чувству справедливости граждан Эстонии.