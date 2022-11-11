Экономический аналитик банка LHV и бывший экономический советник президента Хейдо Витсур отмечает, что в условиях роста цен и нарушения цепочек поставок, оценки внешней торговли выглядят весьма сомнительно. Однако есть надежда, что какая-то адаптация к изменившейся ситуации в эстонской экономике все же произошла, поскольку экспорт товаров эстонского происхождения растет уже два месяца подряд.
Аналитик ⟩ Анаптировалась ли эстонская экономика к изменившейся ситуации?
По данным Департамента статистики, в сентябре экспорт товаров в текущих ценах увеличился на 14 процентов, а импорт – на 19 процентов по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в целом за третий квартал экспорт увеличился на 16 процентов, а импорт – на 22 процента.
«В то же время, сохраняется риск, что в ближайшие месяцы этому росту могут помешать трудности с импортом сырья, а также риск рецессии у ряда важных торговых партнеров, особенно в Германии», – прокомментировал Витсур.
По мнению аналитика, проблема заключается также в способности эстонской крупной промышленности успешно конкурировать на внешнем и внутреннем рынках при высоких ценах на энергоносители в ситуации, когда многие конкуренты принимают больше мер по контролю над инфляцией и заработной платой, а также по прямой поддержке предприятий.