Аналитик ⟩ Анаптировалась ли эстонская экономика к изменившейся ситуации?

По данным Департамента статистики, в сентябре экспорт товаров в текущих ценах увеличился на 14 процентов, а импорт – на 19 процентов по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в целом за третий квартал экспорт увеличился на 16 процентов, а импорт – на 22 процента.

«В то же время, сохраняется риск, что в ближайшие месяцы этому росту могут помешать трудности с импортом сырья, а также риск рецессии у ряда важных торговых партнеров, особенно в Германии», – прокомментировал Витсур.