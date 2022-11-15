Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Готовы ли эстонские школы к наплыву русских детей?

Всех – в эстонские школы?

Если реформа будет принята, очень скоро образуются длинные очереди детей из русских семей, чьи родители решат отдать их в «нормальную», то есть «эстонскую-эстонскую школу». Раз уж все на эстонском, пусть ребенка обучают носители языка, а не обладатели бумажек с категориями. Почти уверена, что в этих «нормальных» школах будут приняты негласные установки «принимать в класс не более определенного процента детей из русскоязычных семей». Ведь если в классе будет половина учеников с неродным эстонским, то для остальных детей это будет означать резкое падение качества образования, а для учителей – колоссальную нагрузку.