ВИДЕО ⟩ Расплакался и попросил себя быстрее депортировать: тиктокера милионника обрили наголо и выслали из России

Сейчас я действительно понимаю то, какую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, что если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно.