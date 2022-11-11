Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда Москвы, постановившего выдворить из России в Молдову 22-летнего блогера Некоглая (Николая Лебедева), который записал тикток – пародию на видео с российским военным, отбрасывавшим от себя гранаты. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».
ВИДЕО ⟩ Расплакался и попросил себя быстрее депортировать: тиктокера милионника обрили наголо и выслали из России
Некоглая – гражданина Молдовы – задержали за нарушение миграционного законодательства. 9 ноября суд первой инстанции оштрафовал его на пять тысяч рублей и принял решение о депортации.
В заседании суда 11 ноября Некоглай участвовал по видеосвязи из московского центра временного содержания. В центре блогера, у которого раньше были мелированные волосы средней длины, по неизвестной причине обрили налысо.
Как пишут Sota и Mash, защита в своей жалобе просила пересмотреть решение Пресненского суда о выдворении Некоглая, поскольку на первом заседании к нему не допустили адвоката.
Защитники предположили, что в центре для мигрантов с блогером плохо обращаются. Адвокат спросил, применяли ли к нему физическую силу, на что Некоглай, как пишет ТАСС, «со слезами на глазах» ответил отрицательно и сказал: «Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь». На заседании блогер отказался поддержать жалобу своих адвокатов.
После заседания суда государственное агентство РИА Новости опубликовало видеообращение, в котором Некоглай извинился за свой пародийный ролик. На представленной записи на лице блогера видны следы побоев.
Сейчас я действительно понимаю то, какую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, что если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно.
Просидев сутки в Центре временного содержания мигрантов, где блогера побрили, Некоглай подумал над своим поведением извинился за пародийный ролик.— SVTV NEWS (@svtv_news) November 11, 2022
«Если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста» pic.twitter.com/bLDDEnVoF5