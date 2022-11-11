Галерея ⟩ Подарок к Рождеству: готов многоквартирный дом для людей с особыми потребностями

Директор по недвижимости Hoolekandeteenset AS Карл Мянд сказал, что за пять лет было построено 22 многоквартирных дома для людей с особыми потребностями. В общей сложности службы попечительства обеспечивают жильем около 1500 таких человек. «У многих из них не было собственного дома, – сказал он. – Они жили в домах попечения, которые все-таки не являются настоящим домом. Этот дом теперь станет настоящим для 30 человек, где у них есть все необходимое для жизни».

Здание на улице Пяйкезе немного отличается от себе подобных – оно трехэтажное, в то время как другие многоквартирные дома такого типа имеют один или два этажа. «Поскольку некоторые общие помещения находятся на третьем этаже, в здании также есть лифт, который в первую очередь предназначен для жителей с ограничениями в передвижении, – рассказал Мянд. – Однако количество жильцов не больше, чем в других наших многоквартирных домах. Мы сознательно не строим дома более, чем на 30 человек. Чем меньше жителей, тем больше домашнего уюта, и тем лучше люди с особыми потребностями интегрируются в повседневную жизнь».

Здание построено компанией Revin Grupp. «Для нас это был хороший вызов, поскольку восемь месяцев назад здесь ничего не было», – сказал руководитель по проектам Сильвер Нурмсалу.