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Галерея ⟩ Подарок к Рождеству: готов многоквартирный дом для людей с особыми потребностями

Айвар Ояперв Айн Лийва
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Подарок к Рождеству: готов многоквартирный дом для людей с особыми потребностями
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Михкель Юхками (слева) и Карл Мянд осматривают подсобные помещения, где жильцы дома смогут стирать белье.
Михкель Юхками (слева) и Карл Мянд осматривают подсобные помещения, где жильцы дома смогут стирать белье. Фото: Ain Liiva

11 ноября (то есть 11-го месяца) в 11 часов в Раквере, на улице Пяйкезе, 11, открылся дом для людей с нарушениями интеллекта. В пяти квартирах, каждая с шестью одноместными спальнями, будут жить 30 человек, которым будут помогать 11 наставников.

Директор по недвижимости Hoolekandeteenset AS Карл Мянд сказал, что за пять лет было построено 22 многоквартирных дома для людей с особыми потребностями. В общей сложности службы попечительства обеспечивают жильем около 1500 таких человек. «У многих из них не было собственного дома, – сказал он. – Они жили в домах попечения, которые все-таки не являются настоящим домом. Этот дом теперь станет настоящим для 30 человек, где у них есть все необходимое для жизни».

Здание на улице Пяйкезе немного отличается от себе подобных – оно трехэтажное, в то время как другие многоквартирные дома такого типа имеют один или два этажа. «Поскольку некоторые общие помещения находятся на третьем этаже, в здании также есть лифт, который в первую очередь предназначен для жителей с ограничениями в передвижении, – рассказал Мянд. – Однако количество жильцов не больше, чем в других наших многоквартирных домах. Мы сознательно не строим дома более, чем на 30 человек. Чем меньше жителей, тем больше домашнего уюта, и тем лучше люди с особыми потребностями интегрируются в повседневную жизнь».

Здание построено компанией Revin Grupp. «Для нас это был хороший вызов, поскольку восемь месяцев назад здесь ничего не было», – сказал руководитель по проектам Сильвер Нурмсалу.

В связи с особыми потребностями жильцов, здание спроектировано несколько иначе, чем обычный дом – стен из гипсокартона нет, все из камня. Окна можно закрывать на ключ. Промежуточные двери можно открыть только соответствующей картой.

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