Не только о науке ⟩ Украинские астрономы тянут эстонскую науку к звездам

– ВЕРОНИКА: В обсерватории мы общаемся по-английски. Но в обычной жизни я всегда уточняю, что удобнее – английский или русский. Молодежь выбирает английский.

– ВИТАЛИЙ: Я учился в русскоязычной школе, родители дома говорили больше по-русски. Но я не русский, я украинец.

– А вы сталкивались в Эстонии с тем, что можно назвать русскоязычной общиной?

– АЛЕКСАНДР: В Тарту, в отличие от Таллинна, русских не много. С так называемым русским миром не сталкивался вовсе. О тех русскоязычных, кого встречал лично, могу сказать только хорошее. Люди сопереживают нам, у людей болит сердце так же, как у нас, они понимают, что если бы Россия не напала на Украину, могла бы прийти сюда. Все активно нас поддерживают.

– ВЕРОНИКА: У меня тоже позитивный опыт. Все приветствуют временную интеграцию украинцев в общество Эстонии.

– Вы не планируете тут оставаться?

– ВЕРОНИКА: Сложно ответить за всех. Для части Эстония – трансферная зона. Тех, кто планирует здесь осесть, тоже можно разделить: для одних это временное пристанище, другие видят здесь страну для жизни.

– ВИТАЛИЙ: Украинцев и до войны в Эстонии было немало. Но я нигде не встречал тут ни русских, ни эстонских националистов.

– То есть ты и без войны мог бы остаться?