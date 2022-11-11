Хаос в Twitter продолжается: уходят ключевые сотрудники

В четверг Маск предупредил сотрудников Twitter, что компании угрожает нехватка наличных средств, и она может оказаться на грани банкротства, если ситуация не изменится.

«Я приняла трудное решение покинуть Twitter», – написала в Twitter директор по информационной безопасности Леа Кисснер, которая ушла в отставку вместе с несколькими другими сотрудниками службы безопасности.

Американские СМИ сообщили, что один из топ-менеджеров Twitter Йоэль Рот, который отвечал за борьбу с дезинформацией, дискриминационными высказываниями и спамом на платформе, тоже подал в отставку. Среди ушедших – Робин Уилер, топ-менеджер компании по продажам рекламы, также подала в отставку.

Уход ключевых сотрудников усугубил хаос, вызванный введением новой модели идентификации, что привело к созданию многих фейковых аккаунтов знаменитостей в Twitter. Раньше знаменитости, политики, журналисты и другие общественные деятели должны были подтвердить свою личность, чтобы получить «синюю галочку». Новая модель бизнеса предусматривает, что все пользователи Twitter, которые платят восемь долларов в месяц, получат «синюю галочку».

Хаос в Twitter привлек внимание Федеральной торговой комиссии США, которая выпустила редкое предупреждение и сообщила, что регулятор «с озабоченность» следит за происходящим в Twitter. «Ни один CEO или компания не могут быть вне закона, компании должны следовать нашим указам», – подчеркнули в ведомстве. Нарушение постановлений Федеральной торговой комиссии может грозить Twitter штрафами в миллионы долларов.

Маск уволил половину из 7500 сотрудников Twitter неделю назад, через 10 дней после покупки компании. Впервые после массовых увольнений Маск обратился к оставшимся сотрудникам в четверг в текстовом сообщении с просьбой помочь Twitter достичь одного миллиарда пользователей.

Маск также предупредил, что у компании не хватает денежных средств, и выразил обеспокоенность по поводу влияния слабой экономики на его недавно приобретенную компанию. «Возможно, вы заметили, что я продал часть акций Tesla. Я сделал это, чтобы спасти Twitter», – сказал Маск.

Положение Twitter также ухудшилось из-за решения рекламодателей пока не публиковать рекламу в этой социальной сети, поскольку они обеспокоены планами Маска.