«Новости в 7» за 11 ноября: новый опасный наркотик доступен детям, закрытие детских садов в Нарве, фестиваль KinoFF и праздник Дня отца

Сегодня в выпуске:

- В Эстонии легально распространяется опасный наркотик, который доступен детям и подросткам. Как обезопасить себя и своих детей, выяснял наш корреспондент

- Власти Нарвы приняли решение о закрытии трех детских садов. Чем оно вызвано и что будет с педагогами и воспитанниками?

- Праздник для любителей современного кинематографа. В Кохтла-Ярве, Нарве и Йыхви пройдут показы фильмов в рамках фестиваля KinoFF.

- С миру по нитке: новый локдаун в Китае, жители Флориды готовятся к урагану, бельгийцы требуют от властей решить проблему бедности.

- «Папы разные нужны, папы разные важны!» В преддверии Дня отца наша корреспондент расспросила нескольких известных в нашей стране людей о том, какую роль в их жизни играли отношения с отцом и что они сами думают о воспитании детей.