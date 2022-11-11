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«Новости в 7» за 11 ноября: новый опасный наркотик доступен детям, закрытие детских садов в Нарве, фестиваль KinoFF и праздник Дня отца

Kanal 7
«Новости в 7» за 11 ноября: новый опасный наркотик доступен детям, закрытие детских садов в Нарве, фестиваль KinoFF и праздник Дня отца
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- В Эстонии легально распространяется опасный наркотик, который доступен детям и подросткам. Как обезопасить себя и своих детей, выяснял наш корреспондент

- Власти Нарвы приняли решение о закрытии трех детских садов. Чем оно вызвано и что будет с педагогами и воспитанниками?

- Праздник для любителей современного кинематографа. В Кохтла-Ярве, Нарве и Йыхви пройдут показы фильмов в рамках фестиваля KinoFF.

- С миру по нитке: новый локдаун в Китае, жители Флориды готовятся к урагану, бельгийцы требуют от властей решить проблему бедности.

- «Папы разные нужны, папы разные важны!» В преддверии Дня отца наша корреспондент расспросила нескольких известных в нашей стране людей о том, какую роль в их жизни играли отношения с отцом и что они сами думают о воспитании детей.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 11 ноября.

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