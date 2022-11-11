11 ноября 2022 года навсегда войдет в российскую историю как один из самых позорных и кровавых дней для Вооруженных сил Российской Федерации. Всю ночь российская группировка с правого берега Днепра форсировала реку в районе Херсона и Новой Каховки, чтобы присоединится к основной группировке сил и избежать проблем с логистикой, вызванных с разрушением мостов, соединяющих Херсон с левым берегом Днепра.
В день освобождения Херсон с тревогой смотрит в будущее
Российские войска переправлялись через Днепр под плотным артиллерийским огнем ВСУ. Полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает вполне оправданным уничтожать таким образом измотанную в боях, убегающую российскую армию, которая в будущем может нанести большой вред ВСУ на других направлениях украинского фронта.
«Это группировка, около 30 тысяч человек. Им нельзя дать безнаказанно перейти на левый берег. Эти 30 тысяч человек, если попадут на донецкий фронт, то создадут там очень большую проблему для наших войск», – говорит Роман Свитан.
Утром 11 ноября украинский государственный флаг был уже поднят над зданием Херсонской областной государственной администрации. Вместе с этим и вся Николаевская область Украины празднует полное освобождение от российской оккупации.
Министерство обороны России отчиталось, что вывод российской группировки на левый берег реки Днепр завершен в 5 часов утра. Но в реальности локальные бои все еще продолжаются, как и форсирование россиянами реки Днепр малыми группами на обычных рыболовных лодках.
По сообщениям местных жителей, не все российские военные смогли переправиться на левый берег. Многие из них остались в городе, переодевшись в гражданское и выдавая себя за местных жителей. Один из таких российских солдат в своем телеграм-канале сообщил, что получил от командования прямой приказ: переодеться в гражданскую одежду и добираться к своим как придется.
В то же время, Вооруженные силы Украины опубликовали обращение ко всем брошенным солдатам российской армии.
«У вас есть только один шанс избежать смерти – немедленно сдаться. В случае добровольного плена Украина гарантирует выживание и безопасность», – идет речь в сообщении.
Вернуть город не так просто
Очевидно, что в ближайшие несколько недель украинским силам в Херсоне предстоит много тяжелой работы. С одной стороны – это выявление российских боевиков и местных коллаборантов, с другой – разминирование территории. Поступает много информации о заминированной инфраструктуре городских тепловых и электросетей, растяжки наставлены даже в квартирах многоэтажных домов, которые опустели после отъезда херсонцев из города.
И все это придется восстанавливать на фоне постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов, как это происходит в Никополе, где российские войска обстреливают город из Энергодара на левом берегу реки Днепр, прикрывая свою артиллерию расположенной там атомной станции.
Не взирая на всеобщую эйфорию, ВСУ настоятельно рекомендуют местному населению не возвращаться в Херсон, так как это все еще опасно для жизни, город находится вплотную к линии фронта. Тем не менее, в ближайшие дни в городе начнут работать бригады восстановления инфраструктуры.
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что основной груз работы сейчас ляжет на следователей прокуратуры. Ведь им придется выводить на чистую воду преступников российских силовых органов, которые занимались репрессиями в городе и области.
«То, количество людей, которые прошли через подвалы «орков» очень большое. И то, что рассказывают люди, которым удалось вырваться оттуда, волосы просто дыбом встают. Как только будет доступ у наших правоохранителей к местам, где держали наших пленных, где их пытали, убивали, естественно, будут уголовные производства. Ну а наша полиция туда заходит практически одновременно с военными, чтобы принять участие в обеспечении там безопасности», – сообщил Юрий Соболевский.
Редактор интернет-издания «Мост» Сергей Никитенко 11 ноября опубликовал историю одного из узников следственного изолятора на улице Энергетиков в Херсоне, где российский карательные органы устроили настоящую пыточную.
По словам героя статьи, именно в этом СИЗО находился мэр Херсона Игорь Колыхаев, с которым мы сделали интервью еще 10 июня, а уже 28 июня городской голова был задержан российскими военными.
В целом, Херсон ожидает очень тяжелая зима, и, возможно, новая волна переселений, уверен журналист.
«В городе полностью не работает интернет, мобильная связь, подорвана телевышка, нет электричества и отопления. Тем временем уже идут первые заморозки. Это огромный вызов для всех нас, кому дорог Херсон», – сообщает журналист в интервью «Апостроф-ТВ».
Тем временем в городе находится много местного населения. Восстановить инфраструктуру займет не менее месяца, но лишь том случае, если российская артиллерия не начнет наносить новые удары по жизненно важным объектам города.
Тревожные сообщения уже идут из Оперативного командования «ЮГ» Вооруженных сил Украины. Сообщается, что уже в ночь на 12 ноября врагом может быть нанесен мощный удар по городу.