В день освобождения Херсон с тревогой смотрит в будущее

«У вас есть только один шанс избежать смерти – немедленно сдаться. В случае добровольного плена Украина гарантирует выживание и безопасность», – идет речь в сообщении.

Вернуть город не так просто

Очевидно, что в ближайшие несколько недель украинским силам в Херсоне предстоит много тяжелой работы. С одной стороны – это выявление российских боевиков и местных коллаборантов, с другой – разминирование территории. Поступает много информации о заминированной инфраструктуре городских тепловых и электросетей, растяжки наставлены даже в квартирах многоэтажных домов, которые опустели после отъезда херсонцев из города.

И все это придется восстанавливать на фоне постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов, как это происходит в Никополе, где российские войска обстреливают город из Энергодара на левом берегу реки Днепр, прикрывая свою артиллерию расположенной там атомной станции.

Не взирая на всеобщую эйфорию, ВСУ настоятельно рекомендуют местному населению не возвращаться в Херсон, так как это все еще опасно для жизни, город находится вплотную к линии фронта. Тем не менее, в ближайшие дни в городе начнут работать бригады восстановления инфраструктуры.

"Работы предстоит много", - первый заместитель главы Херсонского областного совета. Фото: Личный архив Юрия Соболевского

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что основной груз работы сейчас ляжет на следователей прокуратуры. Ведь им придется выводить на чистую воду преступников российских силовых органов, которые занимались репрессиями в городе и области.