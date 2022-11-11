Криптовалютная биржа FTX инициировала свое банкротство в США, пытаясь через судебную процедуру найти способ вернуть деньги клиентам.
Вторая по величине криптовалютная биржа в мире объявила о банкротстве
В пятничном заявлении компании, опубликованном в Twitter, говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.
Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, сказано в сообщении. Всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов.
Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов «на благо всех заинтересованных сторон во всем мире».
Это продолжение неприятностей, которые преследуют вторую по величине в мире криптовалютную биржу. Ранее на этой неделе ее клиенты спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.
Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX – площадке для покупки и продажи цифровых токенов – пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.
Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.
«Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться», – написал Бэнкман-Фрид в Twitter..
Криптовалютная торговая платформа, оказавшаяся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов, изо всех сил пытается предотвратить крах, пишет агентство Рейтер.
Джон Джей Рэй III назначен новым руководителем компании, Бэнкман-Фрид, подав в отставку, пообещал способствовать упорядоченному переходу.
По данным Рейтер, FTX пыталась привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. Бэнкман-Фрид говорил, что бирже требуется до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами своих средств.