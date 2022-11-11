Вторая по величине криптовалютная биржа в мире объявила о банкротстве

В пятничном заявлении компании, опубликованном в Twitter, говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, сказано в сообщении. Всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов.

Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов «на благо всех заинтересованных сторон во всем мире».

Это продолжение неприятностей, которые преследуют вторую по величине в мире криптовалютную биржу. Ранее на этой неделе ее клиенты спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX – площадке для покупки и продажи цифровых токенов – пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.

Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.

«Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться», – написал Бэнкман-Фрид в Twitter..

Криптовалютная торговая платформа, оказавшаяся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов, изо всех сил пытается предотвратить крах, пишет агентство Рейтер.

Джон Джей Рэй III назначен новым руководителем компании, Бэнкман-Фрид, подав в отставку, пообещал способствовать упорядоченному переходу.