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Президент Карис: российские кибератаки – попытка подорвать демократию

rus.postimees.ee
Президент Карис: российские кибератаки – попытка подорвать демократию
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Фото: Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei

За круглым столом Парижского форума мира президент Алар Карис рассказал о влиянии геополитической ситуации на кибербезопасность, наиболее острые проблемы которой неизбежно связаны с агрессией России против Украины. «Сложившаяся ситуация показывает, что к кибербезопасности нужно относиться серьезно и вкладывать средства в повышение устойчивости», – сказал глава государства.

«Общим элементом российских кибератак является то, что часто они направлены против критической инфраструктуры или СМИ. Это циничная попытка посеять замешательство среди гражданского населения. Это можно назвать только попыткой подорвать демократию», – сказал Карис.

«Исходя из списка кибератак, обрушившихся на Эстонию до сих пор, можно предположить, что их главной целью было нанести ущерб имиджу э-государства Эстонии», – сказал президент Карис. Он сказал, что в основном атаки были безуспешными, и никакие основные услуги не пострадали. Часто атаки даже не заметны для общественности.

Президент Карис отметил, что эстонские учреждения по кибербезопасности ежедневно сотрудничают с украинскими коллегами и готовы помогать Украине в будущем. «Мы готовы направить специалистов, поделиться передовым опытом и помочь в восстановлении работы», – заявил Карис.

Президент Эстонии Алар Карис с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски на Парижском форуме мира.
Президент Эстонии Алар Карис с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски на Парижском форуме мира. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Карис также провел двустороннюю встречу с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским в Париже. Президент подтвердил, что Эстония решительно поддерживает интеграцию Северной Македонии в Европейский Союз и готова поделиться своим опытом реформ. На встрече также обсуждались сотрудничество в НАТО и всесторонняя поддержка Украины.

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