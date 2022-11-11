Президент Карис: российские кибератаки – попытка подорвать демократию

«Общим элементом российских кибератак является то, что часто они направлены против критической инфраструктуры или СМИ. Это циничная попытка посеять замешательство среди гражданского населения. Это можно назвать только попыткой подорвать демократию», – сказал Карис.

«Исходя из списка кибератак, обрушившихся на Эстонию до сих пор, можно предположить, что их главной целью было нанести ущерб имиджу э-государства Эстонии», – сказал президент Карис. Он сказал, что в основном атаки были безуспешными, и никакие основные услуги не пострадали. Часто атаки даже не заметны для общественности.

Президент Карис отметил, что эстонские учреждения по кибербезопасности ежедневно сотрудничают с украинскими коллегами и готовы помогать Украине в будущем. «Мы готовы направить специалистов, поделиться передовым опытом и помочь в восстановлении работы», – заявил Карис.