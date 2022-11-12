ИНТЕРВЬЮ ⟩ Глава A. Le Coq: у эстонских предприятий сейчас три варианта

Что касается субсидий, предлагаемых правительством в трудное время, Виханд сказал, что раз уж государство предлагает субсидии, то следует их принять. «Но субсидии не могут быть частью бизнес-плана» – подчеркнул Виханд. В обществе в целом он видит, что так называемое социальное измерение получило подпитку в виде всевозможной поддержки. «Это не обязательно плохо, но это как при воспитании ребенка: если слишком его избаловать, ребенок будет не приспособлен к жизни; если вы будете слишком суровы, вы вырастите серийного убийцу», – сказал Виханд. По его словам, в обществе распространилась выученная беспомощность.

Принцип Яануса Виханда: не позволяй развиться гангрене

«Я как-то записал свои принципы управления, у меня их 14.

Корпоративная культура должна быть открытой, заботливой. Нельзя позволять одному лидеру говорить, что правильно – так быстро идут ко дну и компании, и страны; посмотрите, что Путин сейчас делает в России.

Люди часто боятся задавать вопросы, боятся произвести глупое впечатление. Я стараюсь разговаривать с людьми, но людям действительно необходимо иметь возможность выговориться, чтобы они чувствовали, что их ценят как людей. Не так, как в американских фильмах, где говорят, что утром ты должен быть на месте, мне безразлично, что у тебя будут похороны дедушки.

Несколько лет назад мы с руководством проводили семинар в лесу. Я распорядился, чтобы все положили утром в ботинок небольшой камень, все весь день подходили и спрашивали, можно ли его достать, а когда вечером разрешили, все почувствовали большое облегчение.

Но это был только один день – если бы мне пришлось снова так ходить, моя нога была бы окровавленной и загноилась. Это пример того, что проблемы нужно решать немедленно, чтобы маленькая проблема не превратилась в большую проблему.

Главное – понять, есть ли проблема и как реагировать. Мой принцип таков: если проблем невпроворот, да вдобавок мне вечером приходит письмо, заставляющее меня вспылить, и я думаю, ох, как бы я сейчас тебе ответил, то я сперва посплю ночь у себя дома. То же самое и с новыми идеями. Мудрый человек не суетится».