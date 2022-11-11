Санкции ЕС не остановят поставки российской нефти в Европу

Хотя в следующем году будет запрещен прямой морской импорт почти всей сырой нефти и нефтепродуктов, молекулы российской нефти все еще могут легально проникать в Евросоюз. Достаточно лишь реорганизовать систему, и тут в дело вступают нефтепереработчики.

На основании будущих санкций ЕС, нефтеперерабатывающий завод, не входящий в ЕС, по-прежнему сможет покупать российскую нефть. Ее цена будет намного меньше, чем мировая цена на сырую нефть, в зависимости от окончательного уровня ценового предела.

Директивы ЕС предусматривают, что продукты нефтепереработки из российской нефти, произведенные и экспортируемые из третьей страны, не подлежат санкциям, так как не считаются продуктами российского происхождения.

То есть, когда сырая нефть из России поступает после обработки с нефтеперерабатывающего завода в дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей, ее можно законно отправлять в ЕС и получать большую прибыль, сообщил Bloomberg человек, знакомый с постановлениями санкций блока.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден также упоминал об этой возможности перед окончательным введением санкций ЕС: «Дизельное топливо, выходящее с индийского нефтеперерабатывающего завода, источником которого является российская сырая нефть, считается индийским дизельным топливом».