За несколько дней до утечек на «Северных потоках» рядом с газопроводами прошли два судна, у которых не работали датчики слежения

На них обратили внимание в компании SpaceKnow, которая проанализировала спутниковые данные.

В SpaceKnow нашли корабли, изучив архивные спутниковые снимки района утечки. Всего аналитики обнаружили 25 судов, проходивших рядом с «Северными потоками» за несколько дней до утечки, но только у двух из них транспондеры не работали.

Глава SpaceKnow Джерри Яворницки посчитал, что раз у судов не работали трекеры, значит они пытались скрыть информацию о своем местоположении и маршрутах.

В статье говорится, что речь идет о крупных судах — длина каждого из них от 95 до 130 метров. Как отмечает Wired, такие суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, в том числе чтобы избежать возможного столкновения с другими судами.

SpaceKnow передала результаты исследования представителям НАТО, которые расследуют утечки на «Северных потоках». Официальный представитель альянса отказался от комментариев. Источник Wired в НАТО подтвердил, что альянс получил данные SpaceKnow и что спутниковые снимки могут быть полезны при расследовании.

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2». На одной из ниток «Северного потока — 1» обнаружили две «техногенные воронки» глубиной до пяти метров.

Власти Евросоюза считает, что система газопроводов «Северный поток» была повреждена намеренно. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.