«Старинная мебель включена в стоимость!» написано в самом начале объявления о продаже. Оказывается, на продажу выставлен дом в Нымме, часть которого принадлежит депутату Европарламента Марине Кальюранд.
Почти за два миллиона ⟩ Евродепутат продает часть расположенного в Нымме роскошного особняка
Несколько дней назад Kodu Postimees cообщил, что в Нымме продается очень интересная недвижимость. А именно, на KV.EE по цене 1 772 000 евро выставлена на продажу часть дома.
В объявлении указано, что при строительстве дома использовались только самые качественные и максимально натуральные материалы, а в цену включена показанная на фотографиях антикварная мебель.
Объявление можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Насколько известно редакции Elu24, часть этого дома принадлежит политику, депутату Европарламента Марине Кальюранд.
«Это дом на две семьи. Моей семье принадлежит половина этого дом», — подтвердила Кальюранд, уточнив, что в объявлении описывается как раз часть дома, принадлежащая соседям.
На вопрос, почему дом выставлен на продажу, политик ответила, что дуют новые ветры. «Мы заинтересованы в продаже, потому что переезжаем на новое место». По словам Кальюранд, она проживает в этом доме с 1999 года.