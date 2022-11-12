Почти за два миллиона ⟩ Евродепутат продает часть расположенного в Нымме роскошного особняка

Несколько дней назад Kodu Postimees cообщил, что в Нымме продается очень интересная недвижимость. А именно, на KV.EE по цене 1 772 000 евро выставлена ​​на продажу часть дома.

В объявлении указано, что при строительстве дома использовались только самые качественные и максимально натуральные материалы, а в цену включена показанная на фотографиях антикварная мебель.

Объявление можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Скриншот с объявления на kv.ee Фото: Kuvatõmmis kv.ee

Насколько известно редакции Elu24, часть этого дома принадлежит политику, депутату Европарламента Марине Кальюранд.

«Это дом на две семьи. Моей семье принадлежит половина этого дом», — подтвердила Кальюранд, уточнив, что в объявлении описывается как раз часть дома, принадлежащая соседям.