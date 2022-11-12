Германия следом за Францией и Нидерландами в пятницу приняла решение выйти из договора к Европейской энергетической хартии, которая, по мнению критиков, защищает инвестиции в ископаемое топливо, пишет Postimees.
Германия выходит из договора об ископаемых видах топлива
«Мы постоянно согласовываем нашу торговую политику с защитой климата и, соответственно, выходим из договора к Европейской энергетической хартии», — заявила Франциска Брантнер, парламентский статс-секретарь Министерства экономики.
«Это также важный сигнал для конференции ООН по изменению климата», — добавила она.
Франция и Нидерланды недавно вышли из соглашения, поскольку не считают его соответствующим Парижскому соглашению по климату. Целью Европейской энергетической хартии была защита инвестиций в энергетику, особенно в Центральной Азии и Восточной Европе.
Соглашение дало энергетическим компаниям право подавать в суд на правительства за изменения в энергетической политике, которые могут нанести ущерб инвестициям. Это дало возможность требовать миллиардные компенсации.
Европейский союз достиг компромисса в июне, чтобы пересмотреть сделку, чтобы ограничить юридические шаги, которые могут подорвать цели в области климата.
Энергетическая хартия 1991 года (Европейская энергетическая хартия) — политическая декларация намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом. Является выражением принципов международного сотрудничества в энергетике на основе общей заинтересованности в надёжном энергоснабжении и устойчивом экономическом развитии.
В 1994 году был открыт к подписанию договор к Энергетической хартии, обязывающий государства, подписавшие его, руководствоваться в своей энергополитике пятью принципами: поощрение капиталовложений в энергетику, государственный суверенитет над природными ресурсами, свобода доступа к энергорынкам, свобода транзита энергоресурсов, свобода движения капиталов, связанных с инвестированием в энергетику.