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Германия выходит из договора об ископаемых видах топлива

rus.postimees.ee
Германия выходит из договора об ископаемых видах топлива
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: FREDERIC J. BROWN

Германия следом за Францией и Нидерландами в пятницу приняла решение выйти из договора к Европейской энергетической хартии, которая, по мнению критиков, защищает инвестиции в ископаемое топливо, пишет Postimees.

«Мы постоянно согласовываем нашу торговую политику с защитой климата и, соответственно, выходим из договора к Европейской энергетической хартии», — заявила Франциска Брантнер, парламентский статс-секретарь Министерства экономики.

«Это также важный сигнал для конференции ООН по изменению климата», — добавила она.

Франция и Нидерланды недавно вышли из соглашения, поскольку не считают его соответствующим Парижскому соглашению по климату. Целью Европейской энергетической хартии была защита инвестиций в энергетику, особенно в Центральной Азии и Восточной Европе.

Соглашение дало энергетическим компаниям право подавать в суд на правительства за изменения в энергетической политике, которые могут нанести ущерб инвестициям. Это дало возможность требовать миллиардные компенсации.

Европейский союз достиг компромисса в июне, чтобы пересмотреть сделку, чтобы ограничить юридические шаги, которые могут подорвать цели в области климата.

Энергетическая хартия 1991 года (Европейская энергетическая хартия) — политическая декларация намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом. Является выражением принципов международного сотрудничества в энергетике на основе общей заинтересованности в надёжном энергоснабжении и устойчивом экономическом развитии.

В 1994 году был открыт к подписанию договор к Энергетической хартии, обязывающий государства, подписавшие его, руководствоваться в своей энергополитике пятью принципами: поощрение капиталовложений в энергетику, государственный суверенитет над природными ресурсами, свобода доступа к энергорынкам, свобода транзита энергоресурсов, свобода движения капиталов, связанных с инвестированием в энергетику.

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