Вот так новость! За новый дом можно рассчитаться автомобилем или ценной картиной

«Многие девелоперы попросту внесли небольшие поправки в прейскуранты. В целом изменение цен ограничилось снижением до пяти процентов, и в связи с кризисом в энергетической сфере акцент маркетинговых сигналов сместился в сторону энергетической маркировки и более низких затрат на отопление», – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

«Просматривая различные порталы недвижимости и домашние страницы застройщиков, можно сделать вывод, что из них примерно пятая часть начала предлагать дополнительные бонусы. Наиболее распространенными из них являются уже знакомые предложения бесплатных парковочных мест и/или кладовых, и вновь на рынке появились также предложения с бесплатной кухонной мебелью», – добавил он.

«Однако наиболее привлекательными решениями являются обещания ряда застройщиков о том, что на протяжении определенного периода времени они будут сами оплачивать коммунальные расходы. Это рекламирует, к примеру, и такой крупный застройщик как Bonava», – отметил Сооман.

«И все же, вишенкой на торте можно назвать возводимый фирмой Pinered жилой район Вийдуметса в Аэгвийду, где до половины суммы стоимость недвижимости можно оплатить не деньгами, а ценными вещами – от криптовалюты до автомобилей и произведений искусства», – сообщил Сооман.