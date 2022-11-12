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Вот так новость! За новый дом можно рассчитаться автомобилем или ценной картиной

rus.postimees.ee
Вот так новость! За новый дом можно рассчитаться автомобилем или ценной картиной
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Фото: Pinered OÜ

Несмотря на то, что, в отличие от вторичного рынка, на застройщиков отсутствует ощутимое ценовое давление, клиентам все же предлагаются различные льготы, чтобы в нынешнее бедное на сделки время придать проекту бóльшую привлекательность.

«Многие девелоперы попросту внесли небольшие поправки в прейскуранты. В целом изменение цен ограничилось снижением до пяти процентов, и в связи с кризисом в энергетической сфере акцент маркетинговых сигналов сместился в сторону энергетической маркировки и более низких затрат на отопление», – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

«Просматривая различные порталы недвижимости и домашние страницы застройщиков, можно сделать вывод, что из них примерно пятая часть начала предлагать дополнительные бонусы. Наиболее распространенными из них являются уже знакомые предложения бесплатных парковочных мест и/или кладовых, и вновь на рынке появились также предложения с бесплатной кухонной мебелью», – добавил он.

«Однако наиболее привлекательными решениями являются обещания ряда застройщиков о том, что на протяжении определенного периода времени они будут сами оплачивать коммунальные расходы. Это рекламирует, к примеру, и такой крупный застройщик как Bonava», – отметил Сооман.

«И все же, вишенкой на торте можно назвать возводимый фирмой Pinered жилой район Вийдуметса в Аэгвийду, где до половины суммы стоимость недвижимости можно оплатить не деньгами, а ценными вещами – от криптовалюты до автомобилей и произведений искусства», – сообщил Сооман.

«По сравнению с прежними сложными рыночными ситуациями застройщики начинают проявлять более творческий подход, и это можно только приветствовать», – добавил он.

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