В Турции чествовали самые успешные турагентства Эстонии

С момента отправки компанией Coral Travel Estonia первого самолета в Турцию прошло почти полтора года. За это время на Анталийское побережье было доставлено 35 000 туристов из Эстонии. Будущим летом туроператор прогнозирует увеличить показатели минувшего сезона на 34%, добавив к турецкому направлению Грецию (Родос, Крит) и Черногорию. В Анталию в разгар сезона планируется до 10 полетов в неделю.

Зимний сезон Coral Travel Estonia уже сейчас показывает рост в 50% за счет уплотнения графика прямых рейсов в Египет (к полетам в Хургаду добавились рейсы в Шарм-эль-Шейх) и открытия трех новых направлений пакетных туров: в ОАЭ, Марокко и на Тенерифе. Под эти поездки зарезервированы блоки мест в самолетах Air Baltic с пересадкой в Риге.

В Coral Travel отмечают, что за время кризисов последних лет массовый туризм заметно изменился: рост индивидуального туризма приостановился, а турпакеты стали восприниматься как более надежный вариант для отдыха. И хотя время принятия решений укоротилось до пяти недель, люди готовы теперь платить больше. Желание быстро отправиться в отпуск перевешивает стремление сэкономить. Кроме того, нередко клиент действует по принципу «гулять, так гулять», или платить по максимуму, так как на фоне всех кризисов у людей больше нет уверенности в том, что они смогут в ближайшее время позволить себе еще один отпуск.