С 10 по 13 ноября в курортном городе Сиде на юге средиземноморского побережья Турции чествовали наиболее активных и результативных турагентов Эстонии. Туроператор Coral Travel собрал партнеров на традиционную церемонию вручения премии Starway.
В Турции чествовали самые успешные турагентства Эстонии
По итогам минувшего туристического сезона, первого постпандемийного года, обладателями престижной награды стали туристические бюро Estravel, GoTravel и Tuusik. Еще 25 агентств получили сертификаты за нацеленность на результат. Всего оценивалось 150 турбюро Эстонии, ведущих активную деятельность в сфере туризма.
Многочисленные участники из Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии обсуждали, как трансформировался турбизнес за время пандемии и каким он стал, много говорили о перспективах сектора и о том, что индустрия оказалась одинаково чувствительной как к падениям, так и взлетам. Минувший летний сезон был для эстонских фирм очень успешным. Турбизнес наконец-то вернулся к показателям допандемийного уровня. Сдержанные прогнозы на этот раз не оправдались.
К своему второму дню рождения турфирма Coral Travel Estonia подошла с недетскими результатами. Компания, которая создавалась во время пандемии, к сегодняшнему дню завоевала почти 60% эстонского рынка пакетных туров в Турцию. Эстонское подразделение является частью турецкого холдинга Coral Travel Group, отмечающего в этом году 30-летие своей деятельности и являющегося надежным тылом для эстонской дочки.
За счет чего новички прорвались в Эстонии? Рисковали, но сумели тонко прочувствовать момент выхода на рынок, и сделали ставку на комфорт, который начинается прямо с трапа самолета, отметила руководитель по продажам в Балтийском регионе Анна Беляков, которая возглавляла эстонскую фирму с момента ее открытия и недавно передала эстафету Яне Митяковой. «Рискованно начинать бизнес, когда мир закрыт, но это был правильный выбор времени выхода на рынок, – подчеркнула Анна. – Мы начали летать с авторитетной авиакомпаний Turkish Airlines и первыми в Эстонии предложили бизнес-класс в турпакете».
С момента отправки компанией Coral Travel Estonia первого самолета в Турцию прошло почти полтора года. За это время на Анталийское побережье было доставлено 35 000 туристов из Эстонии. Будущим летом туроператор прогнозирует увеличить показатели минувшего сезона на 34%, добавив к турецкому направлению Грецию (Родос, Крит) и Черногорию. В Анталию в разгар сезона планируется до 10 полетов в неделю.
Зимний сезон Coral Travel Estonia уже сейчас показывает рост в 50% за счет уплотнения графика прямых рейсов в Египет (к полетам в Хургаду добавились рейсы в Шарм-эль-Шейх) и открытия трех новых направлений пакетных туров: в ОАЭ, Марокко и на Тенерифе. Под эти поездки зарезервированы блоки мест в самолетах Air Baltic с пересадкой в Риге.
В Coral Travel отмечают, что за время кризисов последних лет массовый туризм заметно изменился: рост индивидуального туризма приостановился, а турпакеты стали восприниматься как более надежный вариант для отдыха. И хотя время принятия решений укоротилось до пяти недель, люди готовы теперь платить больше. Желание быстро отправиться в отпуск перевешивает стремление сэкономить. Кроме того, нередко клиент действует по принципу «гулять, так гулять», или платить по максимуму, так как на фоне всех кризисов у людей больше нет уверенности в том, что они смогут в ближайшее время позволить себе еще один отпуск.
Эксперты в сфере туризма полагают, что клиенты, скорее, станут экономить на зимнем отпуске, чем на летнем. По этой причине турбизнес делает смелые прогнозы на будущий летний сезон.
Coral Travel, будучи одним из ключевых туроператоров на эстонском рынке, наглядно продемонстрировал на мероприятиях Starway в присутствии первых лиц турецкого холдинга, что заинтересован и дальше укреплять свои отношения с турагентами. Последние, кстати, не скрывали, что выездная сессия в Турцию с эффектными призами, красной дорожкой и фотосессией, возможностью отдохнуть и пообщаться с коллегами по турбизнесу – это определенный стимул бороться за результат. Премиальной поездкой в Турцию были награждены самые профессиональные и результативные эстонские продавцы, входящие в первую тридцатку рейтинга Coral Travel. Удлиненный четырехдневный уик-энд Starway был организован на базе пятизвездочного отеля Fulya Kamelya Collection.
Журналист Postimees побывал на мероприятиях Starway по приглашению компании Coral Travel Estonia.