Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает срочную отправку партии гуманитарной помощи в Украину на общую сумму 665 826 евро, чтобы помочь жителям Украины, внутренне перемещенным лицам и украинским беженцам, нашедшим убежище в Грузии подготовиться к зиме и пережить ее.
Эстония поможет Украине подготовиться к зиме
«Мы откликаемся на просьбу Украины о помощи в подготовке к грядущим трудным временам, чтобы облегчить человеческие страдания в войне и обеспечить выживание украинских беженцев в ситуации, когда преднамеренно уничтоженные Россией гражданские объекты и инфраструктура поставили людей в очень тяжелое положение.
Поэтому мы оказываем помощь, отвечающую насущным потребностям людей, – предоставляем электрогенераторы, наборы продуктов первой необходимости, теплую одежду и денежную помощь, в том числе на приобретение твердого топлива», – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, террористическая война России против Украины уже более восьми месяцев вызывает гуманитарный кризис, который еще больше усугубится в зимних условиях.
Выделяемая Министерством иностранных дел помощь распределена между НКО Eesti Pagulasabi, НКО Mondo и Спасательным департаментом.
Министерство иностранных дел поддерживает отправку Спасательным департаментом кризисных продуктовых наборов и теплой одежды в Украину на сумму 181 711 евро.
МИД выделяет НКО Mondo 84 115 евро на отправку генераторов в Украину. Генераторы устанавливаются в общественных местах, например, в больницах.
400 000 евро будет выделено НКО Eesti Pagulasabi для денежной помощи украинским гражданам и вынужденным переселенцам на приобретение твердого топлива, а также денежной помощи украинским беженцам в Грузии для оплаты снятого на зиму жилья, коммунальных услуг и расходов на отопление.
В течение года Эстония уже оказала Украине гуманитарную помощь на сумму 21,7 млн евро, из которых поддержка государственного сектора составляет 2,7 млн евро. Эстония прислала материальную помощь в основном в виде предоставления временного убежища, продуктов питания и услуг здравоохранения. Украина также получила автобусы и оборудование для разминирования из Эстонии.