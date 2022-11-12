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Эстония поможет Украине подготовиться к зиме

BNS
Эстония поможет Украине подготовиться к зиме
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Гуманитарная помощь Украине.
Гуманитарная помощь Украине. Фото: Bryan Woolston

Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает срочную отправку партии гуманитарной помощи в Украину на общую сумму 665 826 евро, чтобы помочь жителям Украины, внутренне перемещенным лицам и украинским беженцам, нашедшим убежище в Грузии подготовиться к зиме и пережить ее.

«Мы откликаемся на просьбу Украины о помощи в подготовке к грядущим трудным временам, чтобы облегчить человеческие страдания в войне и обеспечить выживание украинских беженцев в ситуации, когда преднамеренно уничтоженные Россией гражданские объекты и инфраструктура поставили людей в очень тяжелое положение.

Поэтому мы оказываем помощь, отвечающую насущным потребностям людей, – предоставляем электрогенераторы, наборы продуктов первой необходимости, теплую одежду и денежную помощь, в том числе на приобретение твердого топлива», – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, террористическая война России против Украины уже более восьми месяцев вызывает гуманитарный кризис, который еще больше усугубится в зимних условиях.

Выделяемая Министерством иностранных дел помощь распределена между НКО Eesti Pagulasabi, НКО Mondo и Спасательным департаментом.

Министерство иностранных дел поддерживает отправку Спасательным департаментом кризисных продуктовых наборов и теплой одежды в Украину на сумму 181 711 евро.

МИД выделяет НКО Mondo 84 115 евро на отправку генераторов в Украину. Генераторы устанавливаются в общественных местах, например, в больницах.

400 000 евро будет выделено НКО Eesti Pagulasabi для денежной помощи украинским гражданам и вынужденным переселенцам на приобретение твердого топлива, а также денежной помощи украинским беженцам в Грузии для оплаты снятого на зиму жилья, коммунальных услуг и расходов на отопление.

В течение года Эстония уже оказала Украине гуманитарную помощь на сумму 21,7 млн ​​евро, из которых поддержка государственного сектора составляет 2,7 млн ​​евро. Эстония прислала материальную помощь в основном в виде предоставления временного убежища, продуктов питания и услуг здравоохранения. Украина также получила автобусы и оборудование для разминирования из Эстонии.

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