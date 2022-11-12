Эстония поможет Украине подготовиться к зиме

«Мы откликаемся на просьбу Украины о помощи в подготовке к грядущим трудным временам, чтобы облегчить человеческие страдания в войне и обеспечить выживание украинских беженцев в ситуации, когда преднамеренно уничтоженные Россией гражданские объекты и инфраструктура поставили людей в очень тяжелое положение.

Поэтому мы оказываем помощь, отвечающую насущным потребностям людей, – предоставляем электрогенераторы, наборы продуктов первой необходимости, теплую одежду и денежную помощь, в том числе на приобретение твердого топлива», – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, террористическая война России против Украины уже более восьми месяцев вызывает гуманитарный кризис, который еще больше усугубится в зимних условиях.

Выделяемая Министерством иностранных дел помощь распределена между НКО Eesti Pagulasabi, НКО Mondo и Спасательным департаментом.

Министерство иностранных дел поддерживает отправку Спасательным департаментом кризисных продуктовых наборов и теплой одежды в Украину на сумму 181 711 евро.

МИД выделяет НКО Mondo 84 115 евро на отправку генераторов в Украину. Генераторы устанавливаются в общественных местах, например, в больницах.

400 000 евро будет выделено НКО Eesti Pagulasabi для денежной помощи украинским гражданам и вынужденным переселенцам на приобретение твердого топлива, а также денежной помощи украинским беженцам в Грузии для оплаты снятого на зиму жилья, коммунальных услуг и расходов на отопление.