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В Пярну побит полувековой рекорд тепла

Кати Саагим
В Пярну побит полувековой рекорд тепла
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В Пярну побит полувековой рекорд тепла.
В Пярну побит полувековой рекорд тепла. Фото: Urmas Luik

Никогда прежде в Пярну не было так тепло в ноябре: по данным метеослужбы, температура воздуха в летней столице сегодня в 11 часов составила 13,7 градуса

Предыдущий ноябрьский рекорд был установлен в 1967 году, когда температура воздуха в Пярну поднялась до 12,6 градусов.

Синоптик Кайро Кийтсак написал, что по модельным расчетам сегодня через Эстонию вместе с сильными западными и северо-западными ветрами переносится рекордно теплая воздушная масса, что дает основание прогнозировать отклонение от средней температуры 1979-2010 годов.

Абсолютный рекорд ноября – 15,2 градуса, который был измерен 3 ноября 1967 года в Валга, но даже эту отметку можно сегодня превысить: в 11 часов температура в Хелтермаа была уже 14,7 градусов.

Согласно прогнозу Марко Каасика, в начале недели, в воскресенье и понедельник температура похолодает.

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