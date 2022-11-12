В Пярну побит полувековой рекорд тепла.

Предыдущий ноябрьский рекорд был установлен в 1967 году, когда температура воздуха в Пярну поднялась до 12,6 градусов.

Синоптик Кайро Кийтсак написал, что по модельным расчетам сегодня через Эстонию вместе с сильными западными и северо-западными ветрами переносится рекордно теплая воздушная масса, что дает основание прогнозировать отклонение от средней температуры 1979-2010 годов.

Абсолютный рекорд ноября – 15,2 градуса, который был измерен 3 ноября 1967 года в Валга, но даже эту отметку можно сегодня превысить: в 11 часов температура в Хелтермаа была уже 14,7 градусов.