Перекресток улиц Пярну и Раудтеэ в Пайде в последнее время все чаще становится темой для обсуждения, потому что здесь с завидной регулярностью происходят аварии. И хотя ни одно из ДТП, произошедших в данном месте, человеческие жизни не унесло, машины подозрительно часто сталкиваются друг с другом.
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Проклятое место или плохая организация движения? На простом перекрестке регуляно происходят ДТП
Проклятое место или плохая организация движения? На простом перекрестке регуляно происходят ДТП
Жительница Пайде Вирге Высуялг проезжает этот перекресток каждый день. «Мне повезло, что я до сих пор не помяла свою машину, но у меня бывали опасные ситуации, когда приходилось резко тормозить», — сказала она.
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