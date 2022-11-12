Проклятое место или плохая организация движения? На простом перекрестке регулярно происходят ДТП

Жительница Пайде Вирге Высуялг проезжает этот перекресток каждый день. «Мне повезло, что я до сих пор не помяла свою машину, но у меня бывали опасные ситуации, когда приходилось резко тормозить», — сказала она.

Высуялг сказала, что, как местный житель, он хорошо знает организацию дорожного движения и вовремя притормаживает на подъезде к улице Пярну по улице Раудтеэ, потому что знает, что должна уступать дорогу. «Большинство водителей, едущих в сторону Пайде, не понимают, что улица Раудтеэ не является главной дорогой. Они сворачивают с кругового перекрестка у Maksimarket и едут дальше, свято веря, что находятся на главной дороге», – пояснила она.