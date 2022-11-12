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Проклятое место или плохая организация движения? На простом перекрестке регулярно происходят ДТП

Анне Пыдер
, журналист
Проклятое место или плохая организация движения? На простом перекрестке регулярно происходят ДТП
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ДТП на проблемном перекрестке в Пайде.
ДТП на проблемном перекрестке в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh

Перекресток улиц Пярну и Раудтеэ в Пайде в последнее время все чаще становится темой для обсуждения, потому что здесь с завидной регулярностью происходят аварии. И хотя ни одно из ДТП, произошедших в данном месте, человеческие жизни не унесло, машины подозрительно часто сталкиваются друг с другом.

Жительница Пайде Вирге Высуялг проезжает этот перекресток каждый день. «Мне повезло, что я до сих пор не помяла свою машину, но у меня бывали опасные ситуации, когда приходилось резко тормозить», — сказала она.

Высуялг сказала, что, как местный житель, он хорошо знает организацию дорожного движения и вовремя притормаживает на подъезде к улице Пярну по улице Раудтеэ, потому что знает, что должна уступать дорогу. «Большинство водителей, едущих в сторону Пайде, не понимают, что улица Раудтеэ не является главной дорогой. Они сворачивают с кругового перекрестка у Maksimarket и едут дальше, свято веря, что находятся на главной дороге», – пояснила она.

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