Совет банка нервничающим из-за безденежья: относитесь к счетам с благодарностью

В подкасте банка под названием Kogumispäevik психолог портала психического здоровья peaasi.ee Элина Кивинукк рассказала о причинах беспокойства о деньгах и как это уменьшить. По ее словам постоянное беспокойство о деньгах может вызвать бессонницу, а в худшем случае, привести к проблемам с психическим здоровьем, например, депрессию. «Кроме того, это влияет и на самооценку: вы думаете, что это говорит обо мне, если я не могу купить лекарства или здоровую пищу», – сказала она. Постоянная нехватка денег также может сказаться на общении с друзьями и привести к одиночеству.

Чтобы снизить тревогу, психолог рекомендует определить свои «шаблоны» использования и траты денег. «Если вы осознаете модели мышления и примете возникающие чувства, вы сможете лучше контролировать свое денежное поведение», – посоветовала Кивинукк.

Кроме того, стоит попробовать технику рефрейминга: подумать о том, как интерпретировать ситуации. «Например, относитесь к пришедшему счету как к поводу для благодарности, а не как к обязанности, и скажите себе, что я сделал что-то полезное на эти деньги. Тот факт, что я трачу меньше на некоторые вещи, помогает сохранить окружающую природу», – рассказала Кивинукк.

Поддержка со стороны близких также помогает облегчить денежные заботы. «Например, если вы находитесь в магазине и думаете совершить эмоциональную покупку, позвоните другу, который предложит вам поддержку, чтобы вы не покупали лишнею вещь», – сказала Кивинукк. Она добавила, что важно быть добрым и сговорчивым по отношению к себе, потому сейчас много неопределенности и не все вещи можно контролировать и знать заранее.

Но если настал конец месяца, вы можете найти концерты, музеи и мероприятия в вашем районе, которые можно посетить бесплатно. Кроме того, вы можете пойти в библиотеку, что бы одолжить интересующие вас книги.

Одна из озвученных рекомендаций – развивать внутреннюю речь, поддерживающую вашу самооценку. Например: «Несмотря на мое шаткое финансовое положение, я приобрел в своей жизни много ценного опыта».