«Самый ценный подарок – это объятия»: как известные люди отмечают День отца
ИТ-технологии сближают людей в День отца и не только
Андрус Ансип, политик
В этот раз, кажется, супруга ведет меня в кино на «Калев». Пока не могу сказать, как все будет в этом году и приедет ли кто в гости. Всего внуков семеро и наверняка будет больше. Самая последняя или первая — смотря с какой стороны посмотреть – родилась 25 августа у средней дочери. Седьмой внук – девочка, а всего у нас три мальчика и четыре девочки. В последнее время мы часто бываем в разных городах и общаемся по видеосвязи. Например, мы давно пользуемся Facetime, технологии сблизили людей в День отца, да и в других ситуациях тоже. Когда родились первые внуки, отторжения было больше, но сейчас такое онлайн-общение стало настолько привычным, что оно не вызывает негативных эмоций. Дети помладше рисуют открытки и писать поздравления. Их мы обязательно сохраним.
Самые ценные подарки - это объятия
Юри Ратас, политик
Празднование Дня отца в нашей семье обычно ассоциируется с совместным завтраком и совместными мероприятиями, будь то поход в кино или прогулка в лесу. В этот день на столе обязательно будет что-то сладкое, а чем дальше, тем больше дети проявляют инициативу в приготовлении пищи. Благодаря моей жене Карин, дети хорошо справляются на кухне, и еда действительно вкусная. Но самые ценные подарки – это все же объятия.
Агитационные палатки в Ида-Вирумаа
Кайдо Хёвельсон, политик
День отца – очень почитаемый в нашей семье праздник. В этот день мы обычно занимались чем-то классным: ездили в спа, сходили в кино и смотрели много мультфильмов. В это воскресенье большую часть дня я буду проводить в агитационных палатках в разных районах Ида-Вирумаа, а вечером мы все равно съедим что-нибудь сладенькое. Совместные занятия создают настоящее семейное чувство и создают прекрасные воспоминания, и я очень ценю время, проведенное с семьей. Прожив долгое время в Японии, могу сравнить, что женские праздники там ценятся больше, а на День отца не обращают внимания.
Когда встречаемся, мы зачастую ездим на водопад Ягала
Яак Аааб, политик
У меня две дочери и пятеро внуков. У всех быстрый темп жизни, младшая дочь живет с семьей в Швеции. Поэтому собираться всей семьей очень часто не получается, но несколько раз в год удается. Более тесное общение происходит посредством телефонных и видеозвонков. Но когда мы собираемся вместе, это приятно и весело, в программе всегда есть прогулка к водопаду Ягала в родном поселке или какое-либо другое спортивное мероприятие. Иногда нам даже удается собраться в День отца. Совсем недавно дети подарили мне диски для диск-гольфа, которые мы будем использовать на следующих встречах на ближайшем поле для диск-гольфа.
Будет здорово, если удастся пожарить мясо на террасе дома
Эркки Сарапуу, ведущий
Хоть дети уже и выросли, сыну 21, а дочери 17, но в это воскресенье мы старались выбираться в ресторан всей семьей. Время от времени я также грешил, проводя некоторые мероприятия, посвященные Дню отца, в первой половине дня. Но самое главное – быть с семьей. Когда дети были маленькими, организовать было проще, сейчас их жизнь и логистика намного сложнее. Для меня было бы лучше всего, если бы вы могли пожарить мясо на террасе дома, а затем вместе вкусно пообедать, потому что я люблю готовить на гриле круглый год. Все отцы разные, но я надеюсь, что все любят своих детей. Если сын, покинувший отчий дом, приезжает в гости с невестой и они остаются у нас подольше, то я счастлив. Я хотел бы быть лучшим другом моих детей, и это чувство взаимно.
Здорово, когда можно вместе отправиться в поход в лес
Тауно Кангро, художник
Я не помню, как мы праздновали День отца в моем детстве, потому что мой отец умер, когда я учился во втором классе, но сейчас, конечно, больше празднуют, когда собственные дети маленькие. Ведь у меня только один мальчик и шесть девочек в возрасте от четырех до пяти лет, а их родителям от 35 до 37 лет. Жизнь заставила нас жить в стольких разных местах, что мы редко собираемся вместе. Обычно отмечают с малышами, а старшие посылают сообщения. Я буду рад, если мы сможем отпраздновать День отца, отправившись в поход в лес. Отношение детей ко мне очень важно, их надо поддерживать и заботиться. Если они поймут, что вы не считаете их своей собственностью, то они будут вас уважать. Это и радость, и почет.
Каждый день для нас День отца, потому что мы все время созваниваемся
Роберт Линна, музыкант
Я не единственный отец в нашей семье. Мы пытаемся разделиться между кланами, то есть идем гости к моей маме, которая какое-то время заменяла мне и отца, а потом идем в гости к семье жены, что на другом конце города. Навестить отца не так и просто, потому что он на Муху, но в то же время у нас почти каждый день День отца, потому что мы все время созваниваемся. Мы оба из тех, кто в случае таких дней думает, «а я-то тут при чем», но в то же время это тоже приятно. Моим детям шесть и три года, и они уже немного понимают, что такое праздник и знаменательный день.