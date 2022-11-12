«Самый ценный подарок – это объятия»: как известные люди отмечают День отца

Эркки Сарапуу. Фото: Erakogu

Будет здорово, если удастся пожарить мясо на террасе дома

Эркки Сарапуу, ведущий

Хоть дети уже и выросли, сыну 21, а дочери 17, но в это воскресенье мы старались выбираться в ресторан всей семьей. Время от времени я также грешил, проводя некоторые мероприятия, посвященные Дню отца, в первой половине дня. Но самое главное – быть с семьей. Когда дети были маленькими, организовать было проще, сейчас их жизнь и логистика намного сложнее. Для меня было бы лучше всего, если бы вы могли пожарить мясо на террасе дома, а затем вместе вкусно пообедать, потому что я люблю готовить на гриле круглый год. Все отцы разные, но я надеюсь, что все любят своих детей. Если сын, покинувший отчий дом, приезжает в гости с невестой и они остаются у нас подольше, то я счастлив. Я хотел бы быть лучшим другом моих детей, и это чувство взаимно.

Тауно Кангро. Фото: Elmo Riig

Здорово, когда можно вместе отправиться в поход в лес

Тауно Кангро, художник