Сортировка мусора – это проще чем кажется

Люди часто приходят в замешательство, когда задумываются о дальнейшей судьбе накопившегося мусора, будь то смешанные бытовые или упаковочные отходы. Распространенное убеждение, что упаковки должны быть разделены по материалу, также не упрощает ситуации. На самом деле потребителю не нужно беспокоиться об этом самому. Проще всего помнить, что все упаковки, в которых был какой-либо продукт, всегда уходят в контейнер для упаковок. Пусть это будут коробки из-под йогурта и масла, бутылки из-под масла или майонеза, полиэтиленовые или бумажные пакеты, упаковочная пленка, а также пакеты из-под сока или молока, консервные и жестяные банки и т. д.

Но насколько чистыми они должны быть при помещении в контейнер? Пакеты не нужно мыть водой с мылом. Вся упаковка будет вымыта промышленным путем, поэтому нет смысла тратить воду и энергию дважды. Тем не менее, упаковку следует освободить от продуктов питания или жидкостей, и проверить, достаточно ли она сухая, чтобы не испачкать остальное содержимое контейнера. Биолоогические и пищевые отходы пойдут в отдельный контейнер для биоотходов или в компост.

Однако в упаковочные контейнеры можно поместить и упаковку от потребительских товаров: флаконы для шампуня и крема, упаковочная пленка, флаконы из-под чистящих средств, пакеты из-под стирального порошка и другая пластиковая тара. Конечно, все они должны быть, в первую очередь, пустыми.