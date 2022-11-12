В сфере сортировки упаковок существует множество мифов, из-за которых кажется сложным сортировать отходы по типам, говорится в пресс-релизе Министерства окружающей среды. На самом деле не стоит заморачиваться – у каждого типа упаковки есть свой контейнер.
Сортировка мусора – это проще чем кажется
Люди часто приходят в замешательство, когда задумываются о дальнейшей судьбе накопившегося мусора, будь то смешанные бытовые или упаковочные отходы. Распространенное убеждение, что упаковки должны быть разделены по материалу, также не упрощает ситуации. На самом деле потребителю не нужно беспокоиться об этом самому. Проще всего помнить, что все упаковки, в которых был какой-либо продукт, всегда уходят в контейнер для упаковок. Пусть это будут коробки из-под йогурта и масла, бутылки из-под масла или майонеза, полиэтиленовые или бумажные пакеты, упаковочная пленка, а также пакеты из-под сока или молока, консервные и жестяные банки и т. д.
Но насколько чистыми они должны быть при помещении в контейнер? Пакеты не нужно мыть водой с мылом. Вся упаковка будет вымыта промышленным путем, поэтому нет смысла тратить воду и энергию дважды. Тем не менее, упаковку следует освободить от продуктов питания или жидкостей, и проверить, достаточно ли она сухая, чтобы не испачкать остальное содержимое контейнера. Биолоогические и пищевые отходы пойдут в отдельный контейнер для биоотходов или в компост.
Однако в упаковочные контейнеры можно поместить и упаковку от потребительских товаров: флаконы для шампуня и крема, упаковочная пленка, флаконы из-под чистящих средств, пакеты из-под стирального порошка и другая пластиковая тара. Конечно, все они должны быть, в первую очередь, пустыми.
Проще говоря, упаковка всегда отправляется в контейнер для упаковки. «Как потребителям нам не нужно знать, какие упаковочные материалы могут быть переработаны, а какие на самом деле попадают непосредственно в мусоросжигательную печь для производства энергии. Это решение за нас примут переработчики отходов, которые также должны заплатить справедливую цену», – сказал министр окружающей среды Мадис Каллас (СДПЭ).
Однако от каждого зависит, чтобы отходы дошли до правильного контейнера. Это также разумная привычка для вашего кошелька. В то время как за вывоз смешанных бытовых отходов жители должны платить, сбор отдельно собранных упаковочных отходов осуществляется бесплатно. «Поэтому не очень разумно платить за упаковку дважды – в магазине при покупке вместе с товаром, а потом еще раз с вывозом мусора», – считает Каллас.
Только отсортированная упаковка имееет надежду на переработку. В Эстонии гранулы производятся из пластиковых отходов, которые, в свою очередь, можно использовать для производства, например, выключателей света, розеток, а также стекловаты и нетканого материала.
Почему важно, чтобы все всегда прибывали в упаковочном контейнере? Как потребитель, мы можем делать выбор при покупке еды и вещей из того, что нам предлагают в магазине. Когда дело доходит до упаковки, нам также приходится принимать решения в рамках ассортимента товаров, поэтому наши предпочтения в отношении упаковки не очень хорошо доходят до производителей. Но мы можем влиять на производителей другими способами. Чем больше «вышедших из строя» упаковок возвращается обратно в контейнер, тем больше у производителей упаковки мотивации к созданию упаковки, которую действительно можно снова переработать.