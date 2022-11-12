Исследование: финны больше всего обеспокоены инфляцией и ценами на энергоносители

Помимо высокой инфляции и цен на энергоносители жители Финляндии выразили обеспокоенность дефицитом социальных и медицинских услуг (77%), а также военными действиями и давлением со стороны России (77%). В нижней части списка угроз оказались растущая безработица (62%) и повышение процентных ставок (60%). Изменение климата (59%) волнует людей меньше всего.

Если говорить о гендерных различиях во взглядах, то мужчин больше, чем женщин, волнует задолженность страны. Женщины, в свою очередь, больше мужчин обеспокоены дефицитом социальных и медицинских услуг, последствиями изменения климата и военными действиями России.

Опрос показал, что 18-30-летних меньше, чем представителей других возрастных групп, беспокоит госдолг Финляндии, а также военные действия России. В других областях мнения молодых людей существенно не отличались от остального населения.