Знаменитый художник опубликовал граффити на разрушенных российскими обстрелами зданиях в Украине

В Киеве и окрестностях также были обнаружены еще два похожих граффити, что, возможно, означает, что этот неуловимый художник был в Украине.

Одна работа, также находящаяся в Бородянке, изображает мужчину-дзюдоиста, напоминающего Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик. Как известно, у президента России «черный пояс» по дзюдо. Надежных оснований утверждать, что автор этой картины – Бэнкси, пока нет.

Бородянка – поселок в Киевской области, в 48-ми километрах от столицы, подвергся массированным обстрелам в самом начале российского наступления. С февраля по апрель он был оккупирован российскими войсками.

После того, как Бородянка была отбита, туда отправился международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн. По его словам, разрушения от российских обстрелов там были самыми страшными, из всех, что он видел Украине к тому времени.

По словам нескольких свидетелей, российские войска пресекали попытки спасти выживших из разрушенных зданий, угрожая оружием тем, кто хотел это сделать.

Би-би-си также публиковала историю местного полицейского, который потерял шестерых членов семьи – мать, отца, брата, бабушку, жену и годовалую дочь – в результате одного из российских обстрелов Бородянки.

На третьей картине, которая, также, возможно, была сделана Бэнкси, изображена гимнастка, выступающая с лентой на краю зияющей дыры в стене здания в Ирпене.

Этот небольшой город, находящийся недалеко от Киева, как известно, стал местом массового убийства мирных жителей оккупационными российскими войсками.

Четвертая работа, которая также сделанная спрей-краской в фирменном стиле Бэнкси, изображает двух детей, сидящих на противотанковом заграждении, как на качелях. Ее обнаружили на бетонном блоке в Киеве.

Бэнкси – одним из самых известных художников в мире, но при он этом остается полностью анонимным.