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Эстонские банки нанесли двойной удар по заемщикам

rus.postimees.ee
Эстонские банки нанесли двойной удар по заемщикам
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Квартирные дома.
Квартирные дома. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По словам торгового партнера Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, несмотря на ожидания того, что банки снизят свою кредитную ставку в результате повышения Euribor, на самом деле все обстоит наоборот.

Если в начале года средняя банковская ставка по новым жилищным кредитам составляла менее двух процентов, то сейчас она уже превышает три процента.

«Увеличение кредитной маржи – это вежливый способ сказать клиенту, чтобы он не занимал слишком много сейчас», – объяснил Сооман в октябрьском обзоре рынка недвижимости.

По его словам, вместе с повышением ставки Euribor ежемесячное погашение 30-летнего кредита в размере 100 000 евро, что является довольно скромным с точки зрения рынка недвижимости, выросло с 360 евро до 560 евро. Это означает почти 56-ти процентное увеличение ежемесячного платежа по кредиту. «Такой рост уже начинает влиять на покупательную способность людей с доходом выше среднего и будет распространяться на их повседневное потребительское поведение, в том числе на их готовность покупать недвижимость», – сказал Сооман.

Анне Пяргма, руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank, сказала, что в случае данной цифры (более 3%) это все же означает, что она содержит всю процентную ставку, то есть как маржу, так и базовую процентную ставку (например, 6-месячный Euribor). «Базовый процент может меняться в течение срока кредитного договора, например, 6-месячный Euribor каждые 6 месяцев, а маржа остается неизменной», – сказала Пяргма.

По словам Пяргма, жилищные кредиты людей в настоящее время рассчитываются в соответствии с эмпирическим правилом 6-и процентов: «Процентная ставка в размере 6 процентов исходит из правил Банка Эстонии, которые регулируют, какую процентную ставку следует использовать для расчета платежеспособности заемщика. Точнее это выглядит так, что нужно учитывать шестипроцентрую ставку, либо договорну процентную ставку + плюс два процента, в зависимости от того, что больше. Следовательно, при выяснении платежеспособности нужно к сумме базовой процентной ставки и маржи прибавить два процента, а после выяснить превышает ли сумма шеть процентов, или нет, – пояснила Пяргма. – Ставка жилищного кредита остается стабильной [в Swedbank] с небольшими ежемесячными колебаниями, но в среднем составляет 1,85%.»

Euribor, который долгие годы оставался нулевым для эстонских заемщиков, летом начал стремительно расти. Сегодня значение 6-месячного Euribor достигло уровня 2,3 процента. Это означает, что если в договоре указаны проценты по ипотечному кредиту, например, 1,9% + Euribor, то общая сумма процентов, которые должны быть выплачены банку, составит 4,2%. Однако банки обычно меняют показания Euribor для жилищных кредитов людей два раза в год, поэтому изменение не сразу отражается в контрактах.

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