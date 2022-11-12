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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинцы, работающие в Salvest, организовали благотворительное кафе в Тарту

Йенс Раавик Силле Аннук
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Украинцы, работающие в Salvest, организовали благотворительное кафе в Тарту
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Фото: Sille Annuk

Сегодня в полдень акционерное общество «Салвест» на три часа открыло в Тарту кафе, где готовили еду люди, ушедшие добровольцами на войну в Украину, чтобы заработать на содержание своих.

Сегодня в 12  до 3 часов часов в цокольном этаже здания, расположенного по адресу улица Арукюла, 3 в Salvest Тарту, открылось кафе, где подают блюда, приготовленные украинцами, работающими в компании. Однако уже за четверть часа до открытия люди стояли за дверью, а в первые минуты работы кафе прибыло еще несколько десятков человек, образовав очередь, петляющую по лестнице к входной двери.

В меню были украинские национальные блюда, конечно, в кафе предлагали борщ, а также картошку с мясными рулетиками, голубцы, соленые и сладкие вареники, компот и пирог. Сырье было передано от «Salvest» для приготовления благотворительных блюд.

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