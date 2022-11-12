ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинцы, работающие в Salvest, организовали благотворительное кафе в Тарту

Сегодня в 12 до 3 часов часов в цокольном этаже здания, расположенного по адресу улица Арукюла, 3 в Salvest Тарту, открылось кафе, где подают блюда, приготовленные украинцами, работающими в компании. Однако уже за четверть часа до открытия люди стояли за дверью, а в первые минуты работы кафе прибыло еще несколько десятков человек, образовав очередь, петляющую по лестнице к входной двери.