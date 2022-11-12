В пятницу вечером был торжественно открыт 26-й кинофестиваль «Темные ночи», который продлится с 11 по 27 ноября. В течение двух с половиной недель зрители смогут посмотреть более 450 фильмов из 75 стран.
В Таллинне стартовал 26-й фестиваль «Темные ночи»
Фестиваль открылся трагикомедией Леонида Прудовского «Мой сосед, Адольф», в которой переживший холокост еврей начинает подозревать, что его сосед никто иной, как Адольф Гитлер. Ежегодно фильм для открытия фестиваля выбирается из программы приоритетной страны, которой ныне стал Израиль.
Впереди жителей и гостей Таллинна, Тарту и Ида-Вирумаа ожидает марафон из 232 полнометражных и 230 короткометражных работ из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые поборются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавила венгерский режиссер Ильдико Эньеди – победитель «Золотого медведя» и кандидат на «Оскар». Рекордным для «Темных ночей» станет количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах состоится 78 мировых и 48 международных премьер.
«Стоит признать, что в этом году и мы были недалеки от того, чтобы попрощаться со зрителем – была опасность, что 26-й PÖFF станет последним, по крайней мере в качестве фестиваля категории А», – написала директор фестиваля Тийна Локк в своей речи для каталога этого года. – Однако благодаря поддержке правительства республики мы чувствуем финансовую защищенность на будущий год. До тех пор нужно еще дожить, и сделать это мы сможем только вместе с вами. Дорогие кинолюбители и друзья PÖFF, возвращайтесь в кино и помогите тем самым PÖFF’у. Мы очень ждем вас!».
В новой программе «Сливки фестивалей» можно увидеть важнейшие фильмы года, в том числе фильм «Утама» победителя международного конкурса «Сандэнса», боливийца Алехандро Лоайса Гриси, фильм «Алкаррас» лауреата «Золотого медведя» Берлинского фестиваля, испанки Карлы Симон Пипо, фильм «Вся красота и кровопролитие» американского режиссера и победителя «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Лауры Пойтрас, фильм «Близко» лауреата Гран-при Каннского кинофестиваля, бельгийца Лукаса Донта и много других кинокартин.
Также в программе многие фильмы, которые вскоре будут номинированы на «Оскар», в том числе «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина МакДона, «Кит» Даррена Аронофски, «Решение уйти» Пак-Чхан-ука и «Империя света» Сэма Мендеса.
Новые специальные программы посвящены Лембиту Ульфсаку и Бруно Оя, а также фильмам движения сопротивления Беларуси и новому бразильскому кинематографу.
Ряд фильмов, представленных на фестивале, сняты на русском, украинском и белорусском языках либо оснащены субтитрами на русском языке.
Билеты на сеансы PÖFF можно приобрести на сайте фестиваля или на портале Piletilevi, а также в пунктах продажи билетов фестиваля, открытых в Таллинне в ТЦ Solaris и Apollo kino Coca-Cola Plaza, а также в Тарту в Kvartali keskus. В этом году PÖFF не повышал цены: билеты на фильмы из основной программы фестиваля стоят восемь евро и семь евро (льготные билеты). В продаже также абонементы «Волчий паспорт» на 12, 25 и 40 билетов, а также «Паспорт мецената» и паспорта Just Film и KinoFF.
Одновременно с PÖFF пройдут фестиваль детских и молодежных фильмов Just Film, фестиваль короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts, кинофестиваль в Ида-Вирумаа KinoFF и кинофорум Industry@Tallinn & Baltic Event.
Кинофестиваль «Темные ночи» представляют Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyota. Крупными спонсорами фестиваля стали Forus, National Geographic, Postimees и Cramo.