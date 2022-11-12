В Таллинне стартовал 26-й фестиваль «Темные ночи»

Впереди жителей и гостей Таллинна, Тарту и Ида-Вирумаа ожидает марафон из 232 полнометражных и 230 короткометражных работ из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые поборются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавила венгерский режиссер Ильдико Эньеди – победитель «Золотого медведя» и кандидат на «Оскар». Рекордным для «Темных ночей» станет количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах состоится 78 мировых и 48 международных премьер.

«Стоит признать, что в этом году и мы были недалеки от того, чтобы попрощаться со зрителем – была опасность, что 26-й PÖFF станет последним, по крайней мере в качестве фестиваля категории А», – написала директор фестиваля Тийна Локк в своей речи для каталога этого года. – Однако благодаря поддержке правительства республики мы чувствуем финансовую защищенность на будущий год. До тех пор нужно еще дожить, и сделать это мы сможем только вместе с вами. Дорогие кинолюбители и друзья PÖFF, возвращайтесь в кино и помогите тем самым PÖFF’у. Мы очень ждем вас!».