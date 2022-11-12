Вопрос читателя ⟩ Зачем полиция просит повторно сдать отпечатки пальцев, если они не меняются?

«Помимо требований законодательства, обновление отпечатков пальцев необходимо с практической точки зрения, поскольку кожа человека стареет и может меняться со временем из-за микротравм, воздействия различных химических веществ или изменений в папиллярной структуре», – объясняет владелец услуги идентификации личности PPA Аннемари Паас. Она добавляет, что с людьми также могут происходить более серьезные несчастные случаи, в результате которых уже невозможно снять отпечатки пальцев указательного пальца.

«Снятие отпечатков пальцев имеет важное значение, поскольку биометрические данные человека являются основой для надежной идентификации личности и проверки личности», – говорит она. Она также отмечает, что беспокоится за безопасность своих личных данных не нужно. «Все биометрические данные, включая отпечатки пальцев, собираются и хранятся в соответствии с законами и требованиями, установленными в Эстонской Республике».