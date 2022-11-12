Читатель Rus.Postimees задается вопросом, почему при подаче заявки на новый документ удостоверяющий личность, он должен также заново сдать свои отпечатки пальцев, ведь вроде за время жизни человека они не меняются. Отвечает Департамент полиции и погранохраны (PPA).
Вопрос читателя ⟩ Зачем полиция просит повторно сдать отпечатки пальцев, если они не меняются?
«Помимо требований законодательства, обновление отпечатков пальцев необходимо с практической точки зрения, поскольку кожа человека стареет и может меняться со временем из-за микротравм, воздействия различных химических веществ или изменений в папиллярной структуре», – объясняет владелец услуги идентификации личности PPA Аннемари Паас. Она добавляет, что с людьми также могут происходить более серьезные несчастные случаи, в результате которых уже невозможно снять отпечатки пальцев указательного пальца.
«Снятие отпечатков пальцев имеет важное значение, поскольку биометрические данные человека являются основой для надежной идентификации личности и проверки личности», – говорит она. Она также отмечает, что беспокоится за безопасность своих личных данных не нужно. «Все биометрические данные, включая отпечатки пальцев, собираются и хранятся в соответствии с законами и требованиями, установленными в Эстонской Республике».
«Добавление биометрических данных к чипу дает государству и гражданам уверенность в том, что их данные не будут использованы третьим лицом не по назначению. Биометрические данные также используются при пересечении границ для борьбы с преступностью и терроризмом – все это помогает обеспечить как внутреннюю, так и трансграничную безопасность», – объясняет Паас.