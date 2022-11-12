Через Керченский пролив в Азовское море не пропускают суда, груженные за пределами РФ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на турецкие власти.
Турция: РФ ограничила проход судов через Керченский пролив
Россия ограничила движение кораблей в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское море. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает государственное агентство ТАСС.
ТАСС ссылается на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, которое получило от российских властей уведомление, что «проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».
После взрыва на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем РФ, Владимир Путин распорядился усилить меры защиты в этом районе.
Что произошло на Крымском мосту
Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом, обрушилась часть шоссейного полотна. Известно по крайней мере о трех погибших. Движение в тот же день частично восстановили.
Через два дня российские войска нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Они привели к человеческим жертвам, разрушениям и длительным перебоям с электричеством и коммуникациями. «Путин – террорист, говорящий ракетами», – заявил в связи с этой атакой глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.