Турция: РФ ограничила проход судов через Керченский пролив

Россия ограничила движение кораблей в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское море. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает государственное агентство ТАСС.

ТАСС ссылается на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, которое получило от российских властей уведомление, что «проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».

После взрыва на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем РФ, Владимир Путин распорядился усилить меры защиты в этом районе.

Что произошло на Крымском мосту

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом, обрушилась часть шоссейного полотна. Известно по крайней мере о трех погибших. Движение в тот же день частично восстановили.