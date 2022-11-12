DHL начнет доставку паспортов

По словам вице-канцлера по внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаара, услуга отличается от обычной курьерской доставки более высокими требованиям к безопасности.

Договор касается только паспортов. ID-карты, являющиеся средствами аутентификации и создания цифровых подписей высокого уровня, по-прежнему можно будет получать в зарубежных представительствах или у почетных консулов, этот вариант сохранится и для паспортов.

По прогнозу Департамента полиции и погранохраны, в последующие годы в зарубежных странах будут доставлять около 5000 паспортов эстонских граждан в год. При выборе курьерской доставки соискатель документа сам будет ее оплачивать, стоимость услуги зависит от местонахождения – например, в США доставка стоит 71,95 евро, в Соединенном Королевстве 63,69 евро, а в Литве 48,93 евро.