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DHL начнет доставку паспортов

BNS
DHL начнет доставку паспортов
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Эстонский паспорт. Фото иллюстративное.
Эстонский паспорт. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

С весны следующего года паспорта за границей будет доставлять выигравшая тендер фирма DHL Express Estonia, с которой МВД на этой неделе заключило договор.

По словам вице-канцлера по внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаара, услуга отличается от обычной курьерской доставки более высокими требованиям к безопасности.

Договор касается только паспортов. ID-карты, являющиеся средствами аутентификации и создания цифровых подписей высокого уровня, по-прежнему можно будет получать в зарубежных представительствах или у почетных консулов, этот вариант сохранится и для паспортов.

По прогнозу Департамента полиции и погранохраны, в последующие годы в зарубежных странах будут доставлять около 5000 паспортов эстонских граждан в год. При выборе курьерской доставки соискатель документа сам будет ее оплачивать, стоимость услуги зависит от местонахождения – например, в США доставка стоит 71,95 евро, в Соединенном Королевстве 63,69 евро, а в Литве 48,93 евро.

Для предоставления услуги необходимо провести обновление инфосистем Департамента полиции и погранохраны, по словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, курьерскую доставку паспортов планируется начать не позднее весны следующего года.

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