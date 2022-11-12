С весны следующего года паспорта за границей будет доставлять выигравшая тендер фирма DHL Express Estonia, с которой МВД на этой неделе заключило договор.
DHL начнет доставку паспортов
По словам вице-канцлера по внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаара, услуга отличается от обычной курьерской доставки более высокими требованиям к безопасности.
Договор касается только паспортов. ID-карты, являющиеся средствами аутентификации и создания цифровых подписей высокого уровня, по-прежнему можно будет получать в зарубежных представительствах или у почетных консулов, этот вариант сохранится и для паспортов.
По прогнозу Департамента полиции и погранохраны, в последующие годы в зарубежных странах будут доставлять около 5000 паспортов эстонских граждан в год. При выборе курьерской доставки соискатель документа сам будет ее оплачивать, стоимость услуги зависит от местонахождения – например, в США доставка стоит 71,95 евро, в Соединенном Королевстве 63,69 евро, а в Литве 48,93 евро.
Для предоставления услуги необходимо провести обновление инфосистем Департамента полиции и погранохраны, по словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, курьерскую доставку паспортов планируется начать не позднее весны следующего года.