Для спасения деревни экоактивисты в Германии забрались на деревья

Активисты, гнездящиеся в хижинах на высоте шести метров, заявляют, что могут сопротивляться властям несколько недель.

Они также говорят, что неизвестно, когда за ними придет полиция, но, поскольку Германия остро нуждается в угле, они считают, что это произойдет в ближайшее время.

Германия недавно перезапустила некоторые из своих закрытых угольных электростанций, чтобы снизить нагрузку на энергосистему после прекращения поставок российского газа из-за войны в Украине.

Деревня Люцерат, расположенная рядом с огромным месторождением угля, стала символом протеста против ископаемого топлива. В субботу тысячи протестующих собрались там, чтобы потребовать решительных действий от участников климатической конференции COP27.

Жители Люцерата покинули деревню в связи с расширением месторождения и получили компенсацию и новые дома для переезда.

Однако десятки климатических активистов остались в этом районе, протестуя против компромисса канцлера Олафа Шольца с энергетическим гигантом RWE, который сохранил пять деревень рядом с месторождением, но не Люцерат.

Хотя RWE, один из крупнейших источников выбросов в Европе, заявил, что прекратит использование ископаемого топлива к 2030 году, это не убедило активистов.

«Если RWE будет добывать весь уголь под Лютцератом, Германия однозначно нарушит Парижское соглашение по климату с соответствующими выбросами. Поэтому эта деревня – не только символ, но и критическая точка в борьбе с изменением климата», – заявила протестующая Альма.

Активисты построили на деревьях сложную систему хижин, чтобы их не прогнали быстро.

«Столбы привязаны к деревьям таким образом, чтобы невозможно было перерезать веревку, не подвергая опасности чью-то жизнь», – сказала Альма.