Украинская полиция начала разминирование Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что город, который попал под российскую оккупацию в начале вторжения, снова в руках Киева. По данным Москвы, из этого района было выведено 30 000 военнослужащих.

Херсонская область была одной из четырех украинских областей, которые в сентябре президент России Владимир Путин объявил аннексированными.

После восьми месяцев российской оккупации в городе снова можно увидеть украинское телевидение. По словам властей, также ведутся работы по восстановлению подключения к электричеству.

Начальник полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что около 200 правоохранителей выставляют блокпосты и приступили к документированию преступлений российских оккупантов.