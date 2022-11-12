Украинские власти, через день после освобождения города Херсона, объявили, что приступили к разминированию территории, документированию российских преступлений и восстановлению электроснабжения.
Украинская полиция начала разминирование Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что город, который попал под российскую оккупацию в начале вторжения, снова в руках Киева. По данным Москвы, из этого района было выведено 30 000 военнослужащих.
Херсонская область была одной из четырех украинских областей, которые в сентябре президент России Владимир Путин объявил аннексированными.
После восьми месяцев российской оккупации в городе снова можно увидеть украинское телевидение. По словам властей, также ведутся работы по восстановлению подключения к электричеству.
Начальник полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что около 200 правоохранителей выставляют блокпосты и приступили к документированию преступлений российских оккупантов.
Он призвал жителей Херсона быть осторожными с минами, установленными российскими войсками. Он добавил, что пока только один полицейский был ранен во время разминирования.