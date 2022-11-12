В субботу в Берлине тысячи людей вышли на демонстрацию против кризиса стоимости жизни, требуя ограничения цен на продукты питания и налогообложения богатых.
В Берлине масштабные протесты против повышения цен
По данным полиции и организаторов, в демонстрации участвовало не менее 3000 человек.
С призывом к протесту выступили левые организации. Плакаты призывали к «перераспределению» и обвиняли нынешний экономический порядок в том, что «прибыль ставится выше потребностей людей».
Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, инфляция в Германии ускорилась до 10,4% в октябре, или до самого высокого уровня за более чем 70 лет.
Повышение цен ударило как по домохозяйствам, так и по промышленным предприятиям.
Правительство прогнозирует экономический спад на 0,4 процента в следующем году и установило частичный потолок цен на газ и электроэнергию для контроля цен на энергию, который вступит в силу в следующем году.
Немецкие экономические эксперты предложили в среду поднять налоговую нагрузку на богатых, чтобы помочь домохозяйствам, борющимся со счетами за электроэнергию, но министр финансов страны сразу же похоронил эту идею.