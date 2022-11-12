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В Берлине масштабные протесты против повышения цен

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В Берлине масштабные протесты против повышения цен
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Демонстранты несут плакат с надписью «Перераспределить! Сверху вниз» во время демонстрации под названием «Umverteilen!»
Демонстранты несут плакат с надписью «Перераспределить! Сверху вниз» во время демонстрации под названием «Umverteilen!» Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

В субботу в Берлине тысячи людей вышли на демонстрацию против кризиса стоимости жизни, требуя ограничения цен на продукты питания и налогообложения богатых.

По данным полиции и организаторов, в демонстрации участвовало не менее 3000 человек.

С призывом к протесту выступили левые организации. Плакаты призывали к «перераспределению» и обвиняли нынешний экономический порядок в том, что «прибыль ставится выше потребностей людей».

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, инфляция в Германии ускорилась до 10,4% в октябре, или до самого высокого уровня за более чем 70 лет.

Повышение цен ударило как по домохозяйствам, так и по промышленным предприятиям.

Правительство прогнозирует экономический спад на 0,4 процента в следующем году и установило частичный потолок цен на газ и электроэнергию для контроля цен на энергию, который вступит в силу в следующем году.

Немецкие экономические эксперты предложили в среду поднять налоговую нагрузку на богатых, чтобы помочь домохозяйствам, борющимся со счетами за электроэнергию, но министр финансов страны сразу же похоронил эту идею.

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