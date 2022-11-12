HK Viljandi и Tallinna HC Wolferines встретились сегодня в Женской хоккейной лиге PAF Эстонской хоккейной лиги в ледовом дворце Вильянди.
Хоккеистки из Вильянди показали сильную игру
Хоккеистки из Вильянди показали сильную игру
Зрители с энтузиазмом поддержали игру, и в конце первого периода женская команда Вильянди ушла со льда с преимуществом 2:0.
Второй период закончился со счетом 2:2, а итоговый счет матча стал 6:3, победу одержала женская команда Вильяндиского хоккейного клуба.
По мнению зрителей, сегодняшняя сильная и быстрая игра женского хоккея была похожа на то, что обычно наблюдается в мужском хоккее.
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