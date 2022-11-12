Хоккеистки из Вильянди показали сильную игру

Зрители с энтузиазмом поддержали игру, и в конце первого периода женская команда Вильянди ушла со льда с преимуществом 2:0.

Второй период закончился со счетом 2:2, а итоговый счет матча стал 6:3, победу одержала женская команда Вильяндиского хоккейного клуба.