Обсуждение в соцсетях ⟩ Стоит ли в свете демонтажей советских памятников сносить и церкви с мызами?

«На сегодняшнем мероприятии в Эльва пожилой Уудо спросил: раз мы собираемся сносить советские памятники, то когда мы снесем и символы 700-летнего рабства Эстонии – мызы, в конюшнях которых били наших предков?», – пишет политик Игорь Грязин в социальных сетях.

По словам Грязина, Уудо назвал конкретных депутатов. «Как человек деликатный, я пока не буду упоминать эти имена. Что я должен был ответить Уудо?», – вопрошает политик на своей странице в Facebook.

Этот пост спровоцировал обсуждение в комментариях. Например, Игорь Таро иронизирует: зачем останавливаться на усадьбах, нужно сносить и церкви, на что Грязин возразил, что церкви давали образование.

«Если вы вернетесь на 700 лет назад, вы, вероятно, также получили бы христианское образование огнем, мечом и телесными наказаниями. Чем дальше в прошлое мы уходим, тем абсурднее становится исправлять события того времени в современном мире», – говорит Таро.

Бывший директор лесничества Ляэнемаа Лембиту Твердянски согласился с задавшим этот вопрос Уудо. «Верно! Все хозяйственные постройки мыз должны быть обращены в руины – конюшни, амбары, заборы, винные погреба. Мой дед сказал, что его деда избили на каменном мосту Колувере. Все каменные мосты должны быть снесены, хотя это могло произойти и в другом месте».

Неэме Сихв, машинист поезда с 30-летним стажем, в ответ спросил Уудо: «Когда же мы начнем ценить историю и делать все, чтобы усадьбы, церкви и т. д. не приходили в упадок?». Однако Маргус Кукк отметил, что легче всего бороться с памятниками, потому что они не сопротивляются.

Лемм Кримм считает, что снести легко: «Советские памятники – не постоянные символы, они перемещаемые. Просто усадьбу перенести сложнее, а наша идиотская политика оставила эти памятники архитектуры на попечение тех, у кого есть на это деньги. Государство этим не занимается, а если и занимается, то ликвидирует действующие институты».

Эстонский священнослужитель и теолог Арне Хиоб комментирует: «Немцы ушли и изменили после Второй мировой войны настрой всей Германии. Их символы можно оставить. Если бы русские вели себя по-другому после окончания Второй мировой войны, то символы остались бы стоять – как они и стояли до сих пор, пока не началась война».