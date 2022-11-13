В Египте в субботу, 12 ноября, автобус попал в ДТП, по меньшей мере 20 человек погибли и восемь пострадали, сообщило Министерство здравоохранения страны.
В Египте автобус попал в ДТП: погибли 20 человек
В Египте автобус попал в ДТП: погибли 20 человек
Как сообщает министерство, в мухафазе (провинции) Дакахлия в Египте автобус упал в речной канал Ар-Рих Ат-Тауфики.
По данным прокуратуры, полиция задержала водителя после того, как предварительный тест на наркотики показал, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Водителя также подозревают в том, что в момент ДТП он использовал мобильный телефон.
ДТП в Египте нередки, поскольку дороги страны находятся в плохом состоянии и часто нарушаются правила дорожного движения. В прошлом году в ДТП в Египте погибло около 7000 человек.
В центральной части Египта в июле 25 человек погибли и 35 пострадали, когда автобус протаранил грузовик, припаркованный на обочине дороги.