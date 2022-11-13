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В Египте автобус попал в ДТП: погибли 20 человек

rus.postimees.ee
В Египте автобус попал в ДТП: погибли 20 человек
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Автобус вытащили из речного канала.
Автобус вытащили из речного канала. Фото: Stringer/Reuters/Scanpix

В Египте в субботу, 12 ноября, автобус попал в ДТП, по меньшей мере 20 человек погибли и восемь пострадали, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Как сообщает министерство, в мухафазе (провинции) Дакахлия в Египте автобус упал в речной канал Ар-Рих Ат-Тауфики.

По данным прокуратуры, полиция задержала водителя после того, как предварительный тест на наркотики показал, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Водителя также подозревают в том, что в момент ДТП он использовал мобильный телефон.

ДТП в Египте нередки, поскольку дороги страны находятся в плохом состоянии и часто нарушаются правила дорожного движения. В прошлом году в ДТП в Египте погибло около 7000 человек.

В центральной части  Египта в июле 25 человек погибли и 35 пострадали, когда автобус протаранил грузовик, припаркованный на обочине дороги.

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