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Тяжелое ДТП: автомобиль зажал пешехода между скамейкой и стеной торгового центра

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП: автомобиль зажал пешехода между скамейкой и стеной торгового центра
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Arvo Meeks

Вчера в результате ДТП серьезно пострадал 76-летний человек, который сидел на скамейке у торгового центра в Хаапсалу.

В субботу, 12 ноября, в 14:12 в Хаапсалу возле здания на Таллиннском шоссе, 1 произошло ДТП, когда 65-летний мужчина припарковал автомобиль Audi Q7 на парковочном месте и в конце маневра его нога соскользнула с педали тормоза на педаль газа, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Автомобиль врезался в скамейку, на которой сидел 76-летний мужчина. Потом машина оттащила скамейку к стене торгового центра, а мужчина, сидящий на скамейке, оказался зажат между скамейкой и стеной торгового центра.

Пешехода доставили в Ляэнемааскую больницу.

Еще одно ДТП на парковке вчера произошло в Таллинне. В 16:06 у дома на Вильде-теэ, 75а/2 автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 47-летний мужчина, выезжал с парковочного места и сбил 67-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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