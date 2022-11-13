Вчера в результате ДТП серьезно пострадал 76-летний человек, который сидел на скамейке у торгового центра в Хаапсалу.
Тяжелое ДТП: автомобиль зажал пешехода между скамейкой и стеной торгового центра
В субботу, 12 ноября, в 14:12 в Хаапсалу возле здания на Таллиннском шоссе, 1 произошло ДТП, когда 65-летний мужчина припарковал автомобиль Audi Q7 на парковочном месте и в конце маневра его нога соскользнула с педали тормоза на педаль газа, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Автомобиль врезался в скамейку, на которой сидел 76-летний мужчина. Потом машина оттащила скамейку к стене торгового центра, а мужчина, сидящий на скамейке, оказался зажат между скамейкой и стеной торгового центра.
Пешехода доставили в Ляэнемааскую больницу.
Еще одно ДТП на парковке вчера произошло в Таллинне. В 16:06 у дома на Вильде-теэ, 75а/2 автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 47-летний мужчина, выезжал с парковочного места и сбил 67-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.