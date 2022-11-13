Тяжелое ДТП: автомобиль зажал пешехода между скамейкой и стеной торгового центра

В субботу, 12 ноября, в 14:12 в Хаапсалу возле здания на Таллиннском шоссе, 1 произошло ДТП, когда 65-летний мужчина припарковал автомобиль Audi Q7 на парковочном месте и в конце маневра его нога соскользнула с педали тормоза на педаль газа, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Автомобиль врезался в скамейку, на которой сидел 76-летний мужчина. Потом машина оттащила скамейку к стене торгового центра, а мужчина, сидящий на скамейке, оказался зажат между скамейкой и стеной торгового центра.

Пешехода доставили в Ляэнемааскую больницу.