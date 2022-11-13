В Эстонии отмечают День отца

Государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица. Флаги в честь Дня отцов могут вывесить также и все остальные.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Традиция отмечать День отца пришла в Европу из США, а в Эстонию попала из Финляндии. Этот праздник призван привлечь внимание к роли отца в воспитании детей.