Полиция просила помощи в поисках 68-летнего Вячеслава, который ушел из своего дома в Тарту и близкие последний раз его видели вчера, 12 ноября. По состоянию здоровья Вячеслав не может хорошо ориентироваться в пространстве.
Вышел из дома и исчез: полиция нашла пропавшего Вячеслава
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Вышел из дома и исчез: полиция нашла пропавшего Вячеслава
Вчера вечером Вячеслав ушел из дома на улице Равила в неизвестном направлении, и с тех пор родные не могли с ним связаться.
Чтобы найти Вячеслава, полиция побеседовала с его близкими людьми и проверила различные места, где он мог передвигаться. Но сначала поиски не дали результатов.
В половину десятого утра пресс-служба полиции сообщила, Вячеслав был найден, он находится в лечебном учреждении.