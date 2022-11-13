Вс, 13.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Война в Украине, 263-й день ⟩ «Укрзализныця» начала продажу билетов в Крым и Донбасс

rus.postimees.ee
«Укрзализныця» начала продажу билетов в Крым и Донбасс
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Жители Херсона радуются освобождению города. 12 ноября 2022.
Жители Херсона радуются освобождению города. 12 ноября 2022. Фото: Yevhenii Zavhorodnii/AP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 263-го дня войны, 13 ноября. 

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх