Видео ⟩ Счет за газ в двухэтажном доме вырос с 80 до 800 евро в месяц

Илзе Сална с семьей живет в двухэтажном доме и использует для отопления природный газ. Дом обогревает экономно – в течение дня поддерживает температуру в 20 градусов, а ночью – ниже. До быстрого роста цен на энергоресурсы за газ платила около 80-100 евро, этим летом было уже 200 и 400 евро, однако выравненный платеж за октябрь стал настоящим шоком – 800 евро.

«Так как никаких прогнозов о том, какие эти счета могут быть, как это все будет выглядеть, я, очевидно, сделала неправильный выбор», – признает Илзе Сална.

Она не сумела оценить, насколько велик этот выравненный платеж.

Поскольку выравненный платеж Latvijas Gāze предлагает своим клиентам только до конца следующего года, то и период выравнивания, если газ используется для отопления, составляет не один год, а оставшиеся до марта месяцы. Для клиентов, у которых выравненный платеж за газ, предусмотрена государственная поддержка в связи с подорожанием энергоресурсов, но условия ее применения Илзе Салне неясны.