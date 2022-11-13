«Уделите детям время»: министры выступили с обращением к отцам Эстонии

По состоянию на сентябрь текущего года 3027 отцов делили родительские пособия с матерью ребенка, что составляет 17% от всех получателей родительских зарплат. За все годы это самый высокий показатель пособия, выплачиваемого отцам.

В прошлом году более 12 000 отцов получили 30 дней отпуска по уходу за ребенком, т.е. воспользовались частью родительского пособия, предназначенного для отцов. Почти 76% из них, или более 9300 отцов, оставались дома с малышом.

Согласно последним данным переписи населения, в Эстонии насчитывается 2560 отцов-одиночек, которые воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет.

«И мамы, и папы все больше видят, насколько многограннее становится жизнь ребенка и жизнь семьи в целом, когда отец может принимать участие в повседневном воспитании детей, разделяя все радости и трудности, которые влечет за собой роль родителя, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Все больше отцов хотят внести свой вклад в воспитание детей, а матери готовы разделить эту ответственность. Мы видим это по статистике отцовских отпусков и по выплачиваемым родительских пособий – все больше и больше отцов пользуются возможностью оставаться рядом со своим малышом».

По словам министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона, в каком-то смысле символично, что День отца выпадает на Месяц мужского здоровья. «Сейчас в Эстонии состояние здоровья мужчин намного хуже, чем у наших женщин. Но это не непреложный закон природы, а то, на что мы можем повлиять. Как министр охраны здоровья и труда, я со всей ответственностью заявляю, что, конечно, работа важна, но нам необходимо устанавливать границы и уделять время своим семьям. Время, посвященное семье и детям, – это секретное оружие, улучшающее мужское здоровье, – сказал министр Петерсон.

Согласно исследованиям, когда мужчины занимаются с детьми, это снижает их рискованное поведение, повышает чувство ответственности и благотворно влияет на сохранение здоровья. Родительские навыки позволяют снизить уровень стресса при общении с детьми. На сайте tarkvanem.ee можно найти полезные советы о том, как их развить.

Последнее исследование прав ребенка и воспитания детей (2018 г.) показало, что эстонские дети хотят проводить больше времени со своими папами – 56% детей ответили, что хотели бы проводить больше времени с отцом и совместно заниматься чем-то интересным.