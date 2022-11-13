Фото ⟩ Случайный прохожий обнаружил пожар на складе

Загоревшийся склад был потушен командами спасателей Мустла, Вильянди и Тырва, а воду пожарным доставили три цистерны.

Здание размером 15 х 15 метров и высотой восемь метров, построенное на деревянном каркасе, было полностью уничтожено. По словам руководителя Nukike OÜ Мати Пярнпуу, в нем хранились зерновые отходы, которые использовались для отопления.