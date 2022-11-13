В субботу в шесть часов утра случайный прохожий сообщил о пожаре возле свинофермы в деревне Пикру в волости Вильянди.
Фото ⟩ Случайный прохожий обнаружил пожар на складе
Случайный прохожий обнаружил пожар на складе
Загоревшийся склад был потушен командами спасателей Мустла, Вильянди и Тырва, а воду пожарным доставили три цистерны.
Здание размером 15 х 15 метров и высотой восемь метров, построенное на деревянном каркасе, было полностью уничтожено. По словам руководителя Nukike OÜ Мати Пярнпуу, в нем хранились зерновые отходы, которые использовались для отопления.
Электричества в здании не было, и руководитель спасательных работ Модест Чистяков сказал, что зерновые отходы, вероятно, загорелись сами собой. Во время тушения спасатели обнаружили в куче зерновых отходов несколько очагов возгорания.
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