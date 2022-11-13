Снова кризис. Мировой экономике грозит новый спад в рекордно короткий срок

«Все это сказывается на бедных и развивающихся странах. Они зарабатывают все меньше, поскольку спрос на их экспортные товары сокращается, а тратят все больше в связи с ростом цен на продовольствие и энергоносители», – сказала она, открывая последнее ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка.

Как не проспать кризис

Экономисты и чиновники пытаются наперебой предсказать спад. Они помнят, как прохлопали предыдущий мировой финансовый кризис и чем это кончилось.

В 2008 году гром прогремел средь бела дня. Рухнули сразу несколько крупных банков в США, Британии и других странах Запада. За пределами очень узкого круга финансистов и аналитиков никто не ожидал такого масштабного кризиса.

На этот раз все иначе.

Рост ипотечных ставок угрожает кризисом на рынке недвижимости Фото: AFP

«Из всех предыдущих кризисов мы бы сейчас с вами не смогли предсказать ни одного. Но вот на этот раз, я думаю, можно предсказать, что кризис с большой вероятностью все же случится», – сказал один из главных и самых известных банкиров мира Джейми Даймон в недавнем интервью CNBC.

Откуда придет беда? Может быть, с кредитного рынка, может, с фондового. «Может, это будет страна, а может и вообще что-то, о чем мы мы пока даже и не догадываемся», – сказал Даймон, возглавляющий американский банк JPMorgan Chase.