ISW: недовольство Путиным в России растет

Как отмечается, уход России из Херсона разжигает идеологический раскол между сторонниками войны и Путиным, подрывая уверенность в стремлении и способности президента выполнить свои обещания в войне против Украины, передает DW.

По мнению ISW, усиливающиеся сомнения в среде российских ультранационалистов относительно приверженности Путина российской идеологии уменьшает привлекательность Путина для националистов, в то время как мобилизация и высокие потери, по всей видимости, будут и впредь вызывать недовольство в российском обществе.

В сводке ISW отмечается, что после потери Херсона каналы соцсетей, связанные с ЧВК «Вагнер», также повернулись против Кремля, что диссонирует с широкой поддержкой решения о выводе российских войск среди военных блогеров и может привести к дальнейшему усилению фракции силовиков.