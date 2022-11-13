Президенту России Владимиру Путину все труднее успокаивать части высоко идеологизированного, выступающего за войну электората из-за неспособности вооруженных сил выполнить его максималистские цели по свержению украинского правительства и захвату всей территории Украины, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в своей утренней сводке в Twitter.
ISW: недовольство Путиным в России растет
Как отмечается, уход России из Херсона разжигает идеологический раскол между сторонниками войны и Путиным, подрывая уверенность в стремлении и способности президента выполнить свои обещания в войне против Украины, передает DW.
По мнению ISW, усиливающиеся сомнения в среде российских ультранационалистов относительно приверженности Путина российской идеологии уменьшает привлекательность Путина для националистов, в то время как мобилизация и высокие потери, по всей видимости, будут и впредь вызывать недовольство в российском обществе.
В сводке ISW отмечается, что после потери Херсона каналы соцсетей, связанные с ЧВК «Вагнер», также повернулись против Кремля, что диссонирует с широкой поддержкой решения о выводе российских войск среди военных блогеров и может привести к дальнейшему усилению фракции силовиков.
#Putin is having a harder time appeasing parts of #Russia's highly ideological pro-war constituency due to his military’s inability to deliver his maximalist goals of overthrowing the Ukrainian government and seizing all of #Ukraine, as ISW has assessed. https://t.co/mCKqMDETHk https://t.co/5xUy8Dsetr— ISW (@TheStudyofWar) November 13, 2022