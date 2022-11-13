Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наградил члена комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона и командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема орденами II степени.
Мартин Херем и Марко Михкельсон получили от Владимира Зеленского почетные ордена
В указе президента Владимира Зеленского говорится, что награжденные орденом внесли значительный вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Всего награду получили 64 человека.
«Всесторонняя поддержка Украины необходима всем, кто хочет сохранить Эстонию свободной и восстановить мир в Европе. Я благодарю президента Зеленского за признание и разделяю его со всеми, кто неустанно стоял на защите суверенитета и территориальной целостности Украины в течение последних восьми лет, добиваясь для этого международной поддержки», – сказал Марко Михкельсон.
Напомним, что на прошлой неделе Марко Михкельсон покинул пост председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, но остался членом комиссии. Новым председателем 11 ноября был выбран Андрес Сутть.