Мартин Херем и Марко Михкельсон получили от Владимира Зеленского почетные ордена

В указе президента Владимира Зеленского говорится, что награжденные орденом внесли значительный вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Всего награду получили 64 человека.

«Всесторонняя поддержка Украины необходима всем, кто хочет сохранить Эстонию свободной и восстановить мир в Европе. Я благодарю президента Зеленского за признание и разделяю его со всеми, кто неустанно стоял на защите суверенитета и территориальной целостности Украины в течение последних восьми лет, добиваясь для этого международной поддержки», – сказал Марко Михкельсон.