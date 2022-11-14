ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Русские школы множат и питают сегрегацию в эстонском обществе

Обнаружив таким образом для себя новые пространства за пределами школы и дома, я отчетливо осознал, что мне нужно не прятаться от эстонского общества в русской школе, а, напротив, открыться новизне и неизвестности. Не было ничего страшного в том, что я не все сразу понимал, потому что только за пределами зоны комфорта можно научиться чему-то новому. Конечно, если бы я изначально пошел в эстоноязычную школу, эстонское общество стало бы моей зоной комфорта значительно раньше, чем это произошло в действительности.

После этого я стал сам целенаправленно искать новые организации, куда я мог бы вступить для того, чтобы вырваться из рутины. Для многих таким местом в итоге становится работа, однако в Эстонии существует довольно развитая сеть русскоязычных предприятий, где люди зарабатывают иногда даже достаточно приличные деньги, не говоря ни слова на эстонском. Поэтому я решил не ждать окончания школы, а подал заявку на вступление в молодежную организацию Кайтселийта «Нооред коткад».